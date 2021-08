Messi dobil številko majice v PSG, oglasil se je tudi Jan Oblak

Messi prispel v Pariz popoldne, zvečer potrdili prestop

Navijači so pozdravili prihod Messija pred štadionom PSG. FOTO: Zakaria Abdelkafi/AFP



Oblak: Odkar igram, je Messi preoblikoval nogomet



PSG izkoristil začasno ohlapen finančni ferplej

Argentinski nogometni zvezdnikje tudi uradno postal novi član francoskega nogometnega kluba. Prestop dolgoletnega nogometašaso Parižani potrdili na družbenih omrežjih. Klub bo Argentinca, ki bo nosil dres s številko 30, uradno predstavil v sredo ob 11. uri.Štiriintridesetletni Messi, ki je bil pri Barceloni 21 let, letos pa je postal prost igralec, potem ko si ga finančno oslabljeni katalonski klub ni več mogel privoščiti, je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Po tej pogodbi bo letno prejemal po 35 milijonov evrov neto.Šestkratni najboljši nogometaš sveta je popoldne prišel v Pariz, kjer se bo v klubu pridružil nekdanjemu soigralcu iz Barcelone Neymarju ter tudi francoskemu zvezdniškemu napadalcu, rojaku, Italijanomainter med številni drugimi uglednimi imeni tudi nekdanjemu tekmecu iz madridskega RealaMessijev prihod v Pariz je pričakovano sprožil "norišnico", nenazadnje gre za nogometaša, ki se lahko pohvali s številnimi rekordi in za mnoge velja za najboljšega vseh časov. Ogromno navijačev ga je spremljalo od letališča do klubskih prostorov, kjer je danes opravil zdravniški pregled.»Odkar igram, je Messi preoblikoval nogomet. Če ne bi bilo njega, bi bila španska liga precej drugačna. Za začetek bi jaz nekajkrat več ohranil mrežo nedotaknjeno. Vsakogar navdihuje, da se še izboljša,« je na Twitterju ob Messijevem prestopu zapisal slovenski reprezentant in vratar Atletica MadridaRekorde je že prej podiral PSG. Ta je leta 2017 prav iz Barcelone za rekordnih 222 milijonov evrov pripeljal Neymarja, tudi letos pa je kljub težavam zaradi pandemije novega koronavirusa močno okrepil ekipo, med drugim je za 60 milijonov evrov pripeljal Achrafa Hakimija, bogate plače pa bodo dobivali tudi že omenjeni novinci Ramos, Donnarumma terParižanom tako uspeva voziti drage okrepitve, čeprav so imeli v sezoni 124,9 milijona evrov izgube, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, pa za sezono 2020/21 napovedujejo izgubo celo 230 milijonov evrov. A vseeno veselo zapravljajo, vse to pa zaradi katarskih lastnikov, ki pokrivajo izgube, kar dovoljujejo pravila francoske lige, po katerih je dovoljeno razmerje višine plač in prihodov na skoraj sto odstotkih.Prav tako jim je pomagala tudi omilitev Evropske nogometne zveze, ki bo zaradi pandemije finančni »fair play« (FFP) za leti 2020 in 2021 obravnavala skupaj (in ne ločeno). Klubi naj bi tako lahko prijavili večje izgube, če bi dokazali, da je to posledica pandemije. Kritiki ob vsem tem pravijo, da FFP tako ne služi več namenu.