Messi in Neymar se bližata finalu, novogoriški Italijan postaja junak Peruja

Nekdanji Goričan je hit

Selitev letošnje Cope Americe v Brazilijo bi se lahko izkazala kot skriti blagoslov zain ekipo Argentine. Ta bi si morala organizacijo južnoameriškega šampionata deliti s Kolumbijo, ki je zaradi nemirov v državi odpadla kot prva, nato pa ji je zaradi novega vala koronavirusnih okužb v državi sledila še Argentina.Kljub nasprotovanju javnosti letošnje prvenstvo še drugič zapored gosti Brazilija, ki ostaja prvi favorit za končno zmago, a zdi se, da ji vedno močneje diha za ovratnik Argentina, ki na naslov čaka od leta 1993.»To je bil eden naših velikih ciljev, namreč da pridemo med štiri najboljše. Moramo iti korak za korakom, če želimo do tega dragocenega finala,« meni kapetan, prvi posameznik četrtfinalne zmage nad Ekvadorjem s fantastičnim golom s prostega strela in dvema podajama. S soigralci se je v novih »koronskih« okoliščinah znašel odlično. Brez pretiranega medijskega pritiska, ki je vladal v zadnjih desetletjih razočaranj, so gavči kot boksarji že več tednov zaprti v svoj mehurček in živijo le za tekme.»Dolgo časa smo ločeni od naših družin. Menim, da smo edini, ki v nobenem trenutku nismo zapuščali mehurčka. A imamo le en cilj,« je po zmagi s 3:0 še povedal Messi, ki bo že z naslednjim golom za reprezentanco ujel legendarnega Brazilca(77). Recept selektorja Lionela Scalonija zaenkrat deluje, čeprav je imel tudi Ekvador svoje minute in bil zelo nevaren.»Težak tekmec smo, že nekaj časa držimo to raven igre,« je povedal Scaloni. »Messi? Najboljši vseh časov. Neymar mu je v določenih trenutkih lahko podoben, toda Leo počne nepozabne reči.«Prav spopad z dobrim prijateljem bo v morebitnem finalu paša za oči. A najprej morajo Argentinci premagati Kolumbijo, ki je Messija in soigralce ugnala v skupinskem delu minulega prvenstva (0:2) in jih nazadnje pri remiju zadržala tudi v kvalifikacijah za SP (2:2). Brazilce po prigarani zmagi nad Čilom z 1:0, ob kateri je bil zaradi grobega prekrška izključen napadalec, v polfinalu čaka nova težka preizkušnja proti Peruju in nekdanjemu Goričanu, ki je proti Paragvaju dosegel svoj drugi gol na turnirju, enega pa so mu zaradi odboja žoge od branilca odvzeli.»S temi fanti je vse lahko. To je družina,« je navdušen Lapadula, ki je z devetico na hrbtu prevzel veliko breme, saj je v njej gole zabijal legendarni Paulo Guerrero. »Rad bi se mu zahvalil, da mi je prepustil majico, on je zgodovinski igralec,« je po zmagi nad Paragvajem še povedal Lapadula.Brazilci so kot že nekajkrat na tem prvenstvu po slabem prvem polčasu v nadaljevanju proti Čilu zaigrali bolje. Stanje v državi, ki jo pretresajo protesti, je zelo resno, reprezentanca ostaja svetla točka. Prihodnost selektorja Titeja ob premikih na nogometni zvezi ostaja nejasna, reprezentanti imajo z Neymarjem na čelu tudi veliko pripomb nad organizacijo. Tite je pred spopadom s Perujem na olimpijskem štadionu v Riu pozval k preselitvi obračuna.»Ponižno vam pravim – poiščite boljše igrišče. Bolje bo za spektakel in vse ostalo. Nevarno je, kdo bi se lahko poškodoval. Prosim vas,« je že skoraj rotil Tite.