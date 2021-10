Messi in Ronaldo sta osiromašila špansko ligo

Argentinski nogometni trener, ki od leta 2011 vodi Atletico Madrid, je prepričan, da je špansko prvenstvo primera division izgubilo veliko z odhodomain. Ronaldo je leta 2018 odšel v Juventus, letos pa je prestopil v Manchester United, Messija so letošnje poletje pritegnili v Pariz. Logično, da sta s tem izgubila tako Real Madrid kot Barcelona, z njima pa celotno špansko prvenstvo.»Vsi smo izgubili brez izjeme. Na vsaki tekmi sta dala svoj maksimum tistega dne, to pa je v nogometu ključno, verjemite. To sta počela vrsto let in nekje se je moralo poznati. Najprej pri splošni kakovosti španskega prvenstva, ki so jo občutili vsi drugi klubi in igralci, z njima smo rasli vsi,« je zatrdil Simeone, tudi trener slovenskega vratarja»Ritem igre v Španiji se je brez Messija in Ronalda upočasnil, zdaj moramo razviti ligo brez njiju, gotovo pa nam ne bo enostavno,« je zanimivo razmišljal Diego Simeone.