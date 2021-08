Messi vendarle ni prišel zastonj: dodatek skoraj tako visok kot plača

Španski športni časnik MARCA je na svoji spletni strani zapisal, da je potrebno k plači Lionela Messija v vrstah Paris Saint-Germaina, kjer naj bi po podatkih francoskega dnevnika Le Parisien na sezono zaslužil 41 milijonov evrov, prišteti tudi zajeten dodatek, ki ga je bil Argentinec s svojim očetom in agentom Jorgejem Horaciem Messijem deležen ob uspešni sklenitvi sodelovanja.



Messi je v Pariz iz Barcelone resda prišel brez odškodnine, a naj bi zgolj za podpis pogodbe s PSG prejel kar 40 milijonov evrov dodatka. V dveh letih, kolikor bo trajala pogodba, bo pariški klub argentinski as torej stal (najmanj) 120 milijonov evrov. Messi se lahko odloči tudi za enoletno podaljšanje pogodbe, s čimer bi skupni strošek francoskih podprvakov narasel že na 163 milijonov.



»To je zajeten znesek, za katerega pa PSG pričakuje, da ga bo amortiziral v kratkem obdobju, glede na to, da je s prihodom Messija že deležen velikih finančnih prilivov,« poroča MARCA.

Zadnja pogodba z Barço mu je prinesla neverjetnih 555 milijonov

PSG bo tako sodelovanje z Messijem stalo najmanj 120 milijonov evrov, po svojem prvem prestopu v karieri pa lahko Argentinec seveda računa še na številne dodatke, denimo ob težko pričakovani prvi zmagi v finalu lige prvakov s pariškim velikanom, pa denimo ob osvojitvi svoje že sedme zlate žoge ...



Messi je z višino plače že tako podrl rekord ligue 1, ki ga je s 36,8 milijona evrov letne plače do sedaj držal njegov prijatelj in novi (stari) soigralec Neymar. Sledi Kylian Mbappé s plačo v višini 25 milijonov evrov. Kljub temu, kot je poročal El Mundo, bo Messi zaslužil veliko manj kot na Camp Nouu. V zadnjih štirih letih je zaslužil osupljivih 555.237.619 evrov, kar velja za najvišjo pogodbo v zgodovini športa. Njegov bruto zaslužek je bil zaradi španske davčne politike sicer občutno nižji, šlo naj bi za 70 milijonov evrov na sezono, če seveda ne štejemo dveh zajetnih dodatkov (nakazili v višini 115 in 78 milijonov evrov kot nagrada za zvestobo), ki jih je bil deležen v zadnjih letih.



Ob slovesu od Barcelone je Messi zatrdil, da je bil pripravljen na 50-odstotno znižanje plače, da bi ostal član katalonskega kluba, ki pa njegove bajne pogodbe na koncu ni uspel preoblikovati tako, da bi svojega zvezdnika lahko registriral v skladu s pravili vodstva ligaškega tekmovanja. Tudi s 50-odstotnim znižanjem njegove plače v Kataloniji bi torej le za las zaostal za Neymarjem in še vedno zaslužil kar deset milijonov evrov več kot Mbappé ...

