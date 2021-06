Messi zadel z Maradono na prsih, Čile izvlekel remi

Kip maradone pred stadionom Unico v Santiagu del Esteru. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters



Ni ga bilo, a je vseeno bil

Argentinski nogometni zvezdnikje na tekmi petega kroga južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2022 proti Čilu v 23. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko, a to ni bilo dovolj, da bi njegova reprezentanca na domačem igrišču vknjižila tri točke.je namreč 13 minut zatem izenačil in postavil končni izid.To je bil drugi remi Argentine v kvalifikacijah, a je zaenkrat na lestvici še vedno na drugem mestu, za doslej stoodstotno Brazilijo, ki bo tekmo proti »vročemu« Ekvadorju odigrala v petek, zaostaja za točko. Pred stadionom v Santiago del Esteru, ki je gostil tekmo, so pred obračunom odkrili spomenik, ki je tragično umrl lani.»Čudno je bilo, da ga ni bilo tu, z nami pa je zagotovo bil, saj vemo, kaj mu je reprezentanca pomenila,« je dejal Messi, ki je nosil majico z Maradonovo podobo na prsih.Urugvaj in Paragvaj sta se razšla brez zadetkov, Kolumbija pa je v gosteh s 3:0 ugnala zadnjeuvrščeni Peru, ki je od konca prvega polčasa pa do 60. minute igral z igralcem manj. Strelci golov so biliv prvem terinv drugem delu, še pred tem, ko so tudi »kofetarji« ostali brez izključenega igralca.Že v četrtek je Bolivija s 3:1 premagala Venezuelo, dva gola je prispeval