Messijev prvi obisk Marseilla se je končal brez golov

Ob prvem obisku Lionela Messija v Marseillu, kjer Paris Saint-Germain v zadnjem desetletju sicer zbira zmage kot po tekočem traku, so imeli francoski podprvaki spet kar nekaj težav, še posebej zaradi izključitve Achrafa Hakimija na začetku drugega polčasa. Toda domačim ni uspelo izkoristiti številčne premoči v obračunu z zvezdniškim napadom Messi-Neymar-Kylian Mbappe, ki mu je pomagal tudi Angel Di Maria. Parižani bodo seveda zadovoljni tudi s točko, s pomočjo katere se njihova prednost na vrhu lestvice ni preveč stopila, Lens kljub zmagi nad Metzom s 4:1 še vedno zaostaja za sedem, Marseille pa s tekmo manj še naprej za okroglih 10 točk.

To je bil 101. »Le Classique«, 101. veliki derbi Ligue 1 med Marseillom in pariškim Saint Germainom, se je končal brez zmagovalca (0:0). Tako kot se je dvoboj pred nabito polnim stadionom Velodrome v Marseillu končal z neodločenim izidom, je tudi razmerje na večnih derbijih francoskega prvenstva ostalo izenačeno. Obe ekipi imata po dvaintrideset zmag. Tekma je bila vroča in zanimiva. V prvem polčasu je glavni sodnik po posredovanju VAR vsaki ekipi razveljavil po en zadetek zaradi prepovedanega položaja, v nadaljevanju pa so gostje 35 minut igrali z igralcem manj, saj je bil izključen bočni branilec Hakimi, za katerega je bil to po prestopu iz vrst milanskega Interja prav tako prvi veliki derbi francoskega nogometa.

Rennes ne popušča

Najlepši priložnosti sta zapravila Valentin Rongier za domače in Mbappe za goste.bMarseille je na lestvici četrti. Ima deset točk manj od vodilnega PSG in enako število kot Rennes, tekmec Mure v konferenčni ligi, ki je z zadetkom Nayefa Aguerda v 82. minuti iztržil minimalno zmago proti Strasbourgu. Tretji so nogometaši Nice, ki so po preobratu na domačem stadionu ugnali Lyon s 3:2. Do treh točk so prišli v tretji minuti sodnikovega dodatka, ko je zadel Evann Guessand.

Pred tem je Lyon vodil z 2:0, potem ko sta bila v 34. in 68. minuti natančna Karl Toko Ekambi in Houssem Aouar. V 81. minuti je znižal Youcef Atai, po prekršku Emersona v kazenskem prostoru pa je uspešno enajstmetrovko izvedel Andy Delort minuto pred koncem rednega dela.