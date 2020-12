Mestna bitka za najbolj bojevite in srčne

enajsterica 17. kola Foto Zx Igd

ℹ Igralec 17. kola je postal Jan Repas

Najboljši v 17. kolu: 5 – Jan Repas (Maribor), 4 – Gregor Sorčan (Domžale), 3 – Goran Milović (Olimpija), 2 – Filip Dangubić (Celje), 1 – Nino Kouter (Mura).

Vrstni red: 20 – Dare Vršič (Koper); 18 – Ðorđe Ivanović (Olimpija); 10 – Tamar Svetlin (Domžale); 9 – Jan Repas (Maribor); 8 – Andrija Filipović (Mura), Filip Dangubić (Celje); 7 – Dario Kolobarić (Domžale), Aljoša Matko (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Nino Kouter (Mura); 6 – Djalo Baldse (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Nardin Mulahusejnović (Koper); 5 – Miral Samardžić, Mihail Caimacov (oba Olimpija), Marko Krivičič, Stefan Stevanović (CB24 Tabor), Sandi Ogrinec (Bravo); 4 – Žan Žužek (Koper), Vanja Drkušić (Bravo), Gregor Sorčan, Senijad Ibričić (oba Domžale), Jan Mlakar, Rok Kronaveter (oba Maribor), Ivan Božić (Celje), Mihael Briški (CB24 Tabor) ...

SNL 18. kolo Foto Zx Igd

Ante Vukušić, v minuli sezoni prvi strelec prvenstva, se je proti Bravu vrnil po daljši odsotnosti, a od strelske forme je še zelo, zelo daleč. FOTO: Jure Eržen/Delo

Jan Repas se pod taktirko Maura Camoranesija vrača v formo in v igralca reprezentančnega formata. FOTO: Roman ŠŠipić/Delo

V šprintu se slovenski nogometni prvoligaši bližajo koncu jesenskega dela ligaškega maratona. Predzadnje letošnje kolo (18.) bosta že danes v Spodnji Šiški odprla Bravo in Olimpija. Zeleno-beli bi z zmago ujeli Maribor, ki bo v četrtek v derbiju z Muro zaokrožil zadnje dejanje kola.Olimpija v dvobojih z majhnimi spoznava, da so uspehi proti Mariboru le za trkanje po prsih, šampionsko lovoriko bodo prinesle zmage, kakršna je bila sobotna proti Taboru. Na silo, brez sijaja ali z darilom, samo da je. Za takšne bitke, v katerih je tekmec vselej še bolj nabrušen, je treba imeti zveste vojake. Najlažje jih vzgojiš doma, česar pa Olimpija že lep čas ne dela več, zato navijači lahko upajo, da je krojač njene športne politikepripeljal tudi igralce s srcem. Danes jih bo Olimpija potrebovala vsaj štirinajst, petnajst. V Sp. Šiški bo igrišče normalno le nekaj minut, potem bo pomembno le še to, kdo bo bolj trmast, bojevit, spreten in zanesljiv.Oškodovani ali ne, Sežanci bi morali že na poti domov po stožiškem dvoboju preusmeriti energijo v lokalni derbi. Če so jo, potem se bo Gorica še kar vrtela v začaranem krogu, v katerem je ključna figura predsednik kluba. On je odgovoren za vse, naj si gre za dobro ali slabo. A na Goriškem bo prej ali slej treba najti soglasje, kdo je lahko trener, in dolgoročnejši načrt, kako se vrniti na slovenski vrh.Nasprotji, celjska umirjenost ter malo športnega in človeškega pritiska, sta za marsikoga ideal, koprska ambicioznost, ki prinaša tudi napetosti na vseh ravneh, pa naj bi pomenila razvojno zavoro. Eno in drugo ni dobro, mešanje vsega je zmagovalna formula. Za vrnitev šampionske podobe manjka Celju prav nekaj več pozitivne tekmovalnosti, predrznosti in povečanih strasti, za ohranjanje možnosti za vrh lestvice pa Kopru malo več nadzorovanja čustev in zaupanja. Premor prinaša čas in pravilne rešitve.Domžalčani so blizu zgornjemu razredu, a jim še nekaj manjka. Če jim na začetku sezone niso šle na roke razmere, jim gredo zdaj, zato velja izkoristiti idealen spored. Tudi v nedeljo bodo gostitelji.Ni Mura trn v peti Maribora, ampak jenočna mora. S 3:0 že vodi v (taktičnih) zmagah. A Maribor pod Argentinčevo taktirko ni obseden s tem, da mora premagati Šimundžo ali Olimpijo, temveč je izrazito pragmatičen: vsaka tekma šteje in vsaka je priložnost za uveljavljanje tega, kar si je zamislil trener. In v tem je Camoranesi osvežitev za SNL, saj dela, kar misli, da je prav. Maribor je vse bolj všečen v vsem, v igri in tekmovanju. Oboje pa v nogometno življenje vračain tudi, brusi, vrača samozavest... Več skoraj ne gre, Maribor je prebil celo led in v Kopru prvič v sezoni dobil derbi. Spodbudna napoved za navijače, da bo tudi drugega.