Miha Zajc ostal brez priložnosti za igro

V uvodni tekmi 33. kola italijanskega nogometnega prvenstva je Genoa premagala Spezio z 2:0. Genovljane je v 63. minuti v vodstvo povedel mladi italijanski reprezentant, ta je igral tudi na nedavnem prvem delu evropskega prvenstva za igralce do 21 leta starosti v Sloveniji, zmago je potrdil še en igralec, ki je v igro vstopil z rezervne klopi, Uzbekistanecv 86. minuti. Slovenski reprezentantje bil ves čas na klopi za rezervne igralce Genoe.Danes se bo ob 18. uri Parma, ta se krčevito bojuje za obstanek v serie A, je predzadnja, osem točk za Cagliarijem, ki je tudi na mestu za odhod iz elitne lige, pomerila s Crotonejem, ki je že izpadel, ob 20.45 bo tekma med Sassuolom in Sampdorio. Jutri so na sporedu dvoboji Benevento : Udinese (12.30), Fiorentina : Juventus (15), Inter () : Verona (15), Cagliari : Roma (18) in Atalanta () : Bologna (20.45).