Mihajlov v boju za vrh nogometne zveze zabil gol Berbatovu

Napadalec Dimitar Berbatov je moral priznati poraz vratarju Mihajlovu. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

je bil danes znova izvoljen za predsednika bolgarske nogometne zveze. Na izrednem volilnem kongresu zveze je prejel 241 glasov, za njegovega najresnejšega protikandidata, sicer nekdanjega napadalca Manchester Uniteda, pa je glasovalo 230 delegatov.Oseminpetdesetletni Mihajlov bo začel svoj peti štiriletni mandat na čelu bolgarske nogometne zveze. Na tem položaju je nekdanji vratar bolgarske reprezentance že od leta 2005, v tem obdobju pa se Bolgarija še ni prebila na veliko tekmovanje.Njegovi minuli mandati so bili izjemno škandalozni, zaznamovale so ga obtožbe o prirejanju tekem in podkupovanju sodnikov, po rasističnem izpadu privržencev bolgarske izbrane vrste na tekmi proti Angliji v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo pa je Mihajlov najprej napovedal odstop z mesta predsednika, nato pa je svojo odločitev preklical.Današnje predsedniške volitve so minile za tesno zaprtimi vrati in brez navzočnosti medijev, poleg Mihajlova in Barbatova pa so za predsedniški položaj kandidirali šein