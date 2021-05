Milan Mandarić v Koper po eno zadnjih lovorik z zeleno-belo barko

V nadaljevanju preberite:

Z nenavadno, toda v pokalnih tekmah nogometnega pokala pogosto oznako »dvoboj poražencev« se bosta drevi za lovoriko pokala Pivovarne Union v Kopru pomerila Olimpija in Celje. Ljubljančani so v tednu dni izgubili šampionski lesk, Celjani so ga predali že veliko prej. Glavni sodnik Dragoslav Perić bo dal znamenje za začetek tekme ob 20.45. V zadnji uri in pol igre v tej sezoni bo padla odločitev o tem, kdo bo (še) večji poraženec, morda bo zmagovalec znan šele po 120 minutah igre in strelih z bele točke.