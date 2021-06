Milaničev prijatelj pisal avstrijsko zgodovino

Franco Foda je pripravil odlično taktiko, ki so jo nogometaši spremenili v zgodovinsko zmago. FOTO: Marko Djurica/Reuters



Franko Fode je avtoritativen trener

39

let je čakala Avstrija, da se je na velikih tekmovanjih prebila iz skupinskega tekmovanja. Zadnjič se ji je to posrečilo na SP leta 1982 v Španiji.

Avstrijske zmage in uspeha Franca Fode je bil vesel tudi Darko Milanič. FOTO: Mavric Pivk



Ševčenko: Odločila je fizična moč Avstrijcev

»Končno: Italija, prihajamo,« so bili navdušeni in soglasni nogometni privrženci naše severne sosede. Avstrija je pod taktirko selektorjana odločilni tekmi skupine A premagala Ukrajino z 1:0 z golomv 21. minuti in prvič v zgodovini evropskih prvenstev napredovala iz skupinskega dela tekmovanja. Za nagrado se bo v osmini finala v soboto pomerila z Italijo na Wembleyju.Junaško in za zgodovino se je tudi za strelca gola razpletala tekma: v 32. minuti je moral zapustiti igrišče zaradi posledic trka z glavo nekaj minut prej. Poskušal je, a ni bilo vredno tvegati. Toda Avstrija se ni ustavila. Foda, v 80. letih prejšnjega stoletja tudi nemški reprezentant, je imenitno prebral mlajšega, toda igralsko slovitejšega kolega na ukrajinski klopiV nemškem slogu Avstrijci – kar 21 od 26 jih prihaja iz bundeslige – od prve minute niso pustili dihati za takšen način igre povsem nepripravljenim in nemočnim tekmecem, ki so pred dvobojem veljali za manjšega favorita. Ne nazadnje bi jim tudi točka najbrž pomenila dovolj za preboj med 16 najboljših.Ne le Ševčenko, ki je v svoji igralski karieri okusil grenkobo razočaranja prav proti Slovencem, preden je postal eden od največjih svetovnih zvezdnikov, tudi 55-letni Foda ima v svojem življenjepisu močan stik s Slovenijo. Njegov dolgoletni soigralec in nepogrešljiv partner v obrambni vrsti je bil. Z njima je v najuspešnejšem obdobju graškega Sturma neprebojno linijo treh branilcev pod taktirkotvoril še Srb»Franco je po značaju Nemec. Več kot Nemec,« je svojega prijatelja, po očetu Italijana, Benečana, predstavil leto dni mlajši Milanič, ki je včerajšnji dvoboj spremljal v Avstriji. »Močno sem držal pesti za Avstrijo in za Franca,« ni skrival navdušenja Milanič, ki je razkril, o čem sta s Fodo kramljala pred evropskim prvenstvom.»Nisem si mogel kaj, da ga ne bi vprašal, kako lahko brzda takšnega fakina, kot je. Tudiima svoje muhe. To me je zanimalo predvsem zato, ker vem, kakšen je njegov trenerski slog. Prav vse želi imeti pod nadzorom in ponavadi tudi ima. Njegova beseda je prva in zadnja. Vselej si najprej zagotovi avtoriteto. Njegov odgovor je bil kratek in jedrnat. Dejal mi je takole: So igralci, ki so posebni, in z njimi moraš ravnati drugače. Marko in David sta takšna, zato imam z njima drugačen odnos,« je bil jasen Milanič in še enkrat dvignil palec za prijatelja, ki je v kvalifikacijah za EP odločilnih šest točk osvojil prav proti Sloveniji. Avstrijci so bili dvakrat boljši s po 1:0. Oziroma, v Celovcu so bili res boljši, v Stožicah predvsem srečnejši.»Res je vse kul. Mislim, da so bili fantje fantastični. Bili smo odločeni, želeli smo si napredovati in želeli smo pisati zgodovino. Videli ste, od prve minute so bili odločni in pokazali, kaj hočejo. Ponosen sem na moštvo,« je bil presrečen Foda, ki je pogled že usmeril proti Italiji.»Ni več lahkih tekmecev. Italija že dolgo ni izgubila, toda morda bo prišel trenutek, ko bo. Najprej se moramo osvežiti, se osredotočiti in pripraviti, potem pa bomo poskušali narediti vse za zmago. Težko bo, ampak igralci so motivirani in pripravljeni.«Poraženec Ševčenko je priznal, da njegovi fantje telesno niso bili enakovredni Avstrijcem. »Izjemno težka tekma, še posebej zelo fizična. Izgubljali smo dvoboje in delali napake. Videl sem moštvo brez moči in po zaostanku niti enkrat nismo bili blizu vrnitve v tekmo,« je realno ocenil 44-letni Ševčenko. Ukrajina ima še minimalne možnosti, da se kot ena od tretjeuvrščenih uvrsti med 16 najboljših. Avstrijci so z zmago osrečili Švicarje, ki jim za napredovanje zadostuje, da bo le še ena tretjeuvrščena reprezentanca slabša.