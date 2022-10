Milanov dvojec B-B nekoč vladal primaveri, spomladi bo SNL

V nadaljevanju preberite:

Oči so bile uprte v Olimpijo in Maribor, a minuli konec tedna je glavna vloga v 1. SNL pripadla zmagovalcem nad največjima, Koprčanom in Šiškarjem. Podprvaki v Ljudskem vrtu pri zmagovalcih minule sezone niso dopustili vijoličnega vzleta po prihodu Josipa Iličića. Krivec za to je bil manj slavni Gorenjec od mariborskega, koprski Žan Benedičič, ki je z levo nogo sprožil neubranljiv projektil. Zabil je že na tretji zaporedni tekmi, s čimer so podprvaki postali prvi zasledovalci zeleno-belih in z le še šestimi točkami zaostanka.

Tri točke so šle v Koper, igra številk oziroma številke 3 ima v Benedičičevem primeru nenavadno in očitno najpomembnejšo vlogo: letos je igral 333 minut, poleg treh golov je prejel še tri rumene kartone.