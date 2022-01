Milijarderje iz Newcastla premagali skromni študenti

Navijači Newcastle Uniteda so kljub prihodu brezmejno bogatih vlagateljev iz Savdske Arabije hitro spoznali, da bo moral novi trener Eddie Howe z ekipo še trdo garati, če se bo želel izogniti izpadu v nižji rang ligaškega tekmovanja. Nov boleč poraz so črno-beli utrpeli v tretjem kolu pokala FA, za nameček pred več kot 50.000 svojimi navijači, ki jih je z golom za zmago Cambridge Uniteda z 1:0 v drugem polčasu ohladil Joe Ironside. Ekipa iz slovitega študentskega mesta trenutno igra v tretji ligi, njen rekord na prestopni tržnici pa je nakup napadalca Steva Claridgea za 280.000 evrov leta 1992. Newcastle je samo za debitanta Kierana Trippierja nedavno Atletico Madridu plačal 15 milijonov evrov, sledijo pa verjetno še številne odmevne okrepitve.

Cambrdige je podpiralo 5000 navijačev na razprodani gostujoči tribuni štadiona St James' Park, kjer so se Ironsidu (po rodu iz bližnjega Middlesbrougha) izpolnile otroške sanje proti klubu svojega vzornika Alana Shearerja. Izdaten delež k zmagi gostov je prispeval tudi razpoloženi bolgarski vratar Dimitar Mitov, ki je posebej odmevno v izdihljajih tekme ustavil Joelintona.

Shearer: Zaslužena zmaga Cambridgea, zanikrna predstava Newcastla

»Med odraščanjem je bil Shearer moj idol, zdaj sem dosegel odločilni gol na St James' Parku. Ne morem verjeti, razpletlo se je kot v sanjah,« je dejal Ironside. Oglasil se je tudi Shearer, ki je vse od upokojitve glasen kritik svojega kluba, tudi po odhodu nepriljubljenega lastnika Mika Ashleyja pa zaenkrat nima veliko razlogov za veselje.

»Patetično,« je najprej na spletu objavil Shearer, ki je nato za BBC ob slavnem voditelju in nekdanjem nogometašu Garyju Linekerju moral večkrat odgovoriti na provokacije nekdanjega reprezentančnega kolega. »Mar res moramo govoriti o tem rezultatu? 52 tisoč gledalcev se je danes tam zbralo za tekmo tretjega kola pokala FA. Cambridge si je zaslužil zmago. Bili so izjemni. Čestitke jim, a upam, da so se (nogometaši Newcastla, op. a.) šli zahvalit, ker so si navijači zaslužili več od te zanikrne predstave, ki so jim jo igralci pripravili danes,« je bil kot vedno brez dlake na jeziku Shearer.