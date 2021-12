Mlada Barça prebrodila stare težave, Atletico še v krizi

V nadaljevanju preberite:

Real Madrid lahko z večerno zmago nad Cadizom mestnemu sosedu, branilcu naslova Atleticu, pobegne že na 16 točk naskoka. Ekipa Diega Simeoneja zadetke še naprej prejema zaskrbljujoče pogosto, za hrbtom Jana Oblaka sta tokrat pristali dve žogi, prva po pravi »raketi« hrvaškega veterana Ivana Rakitića. Pri Rakitićevem bivšem klubu Barceloni so medtem katalonski upi v celoti položeni na pleča golobradih mladeničev, Gavi in Nico Gonzalez sta zrežirala krvavo potrebno zmago nad Elchejem. Legionarji? Zadela sta Andraž Šporar in Jasmin Kurtić, skupaj kar trikrat – in oba le z enajstih metrov!