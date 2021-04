Mladi biser junak Bayerna

Bayern se je vrnil v zmagovite tirnice. FOTO: Fabian Bimmer/AFP

Nemška liga, 29. krog:

Dva gola mlade senzacijein edensta bila dovolj, da je Bayern vpisal zmago pri Wolfsburgu z 2:3 in povečal prednost pred Leipzigom na sedem točk v nemški bundesligi. Hkrati si je vsaj malce zacelil rano po izpadu iz lige prvakov proti Parizu.Osemnajstletni v Angliji rojeni Musiala, ki se je pred kratkim odločil igrati za Nemčijo, je zadel v 15. minuti za 1:0 in 37. minuti za 3:1. Za Wolfsburg je na začetku drugega polčasa znižal, vendar je po sedmih minutah sodnikovega podaljška ostalo pri minimalni zmagi Bavarcev, ki so na poti k devetemu zaporednemu naslovu nemških prvakov.V domači zasedbi je bil predvsem nerazpoložen belgijski vratar, ki je slabo posredoval pri dveh golih Bavarcev. Leipzig se je včeraj razšel brez golov s Hoffenheimom.Leipzig : Hoffenheim 0:0Union Berlin : Stuttgart 2:1Borussia Mönchengladbach : Eintracht Frankfurt 4:0Augsburg : Arminia Bielefeld 0:0Freiburg : Schalke 4:0Wolfsburg : Bayern München 2:318.30 Bayer Leverkusen - KölnJutri:15.30 Borussia Dortmund - Werderpreloženo: Mainz - Hertha Berlin