Mladi Danci zmagali še drugič

Nogometaši Danske so v drugem krogu skupine C evropskega prvenstva igralcev do 21 let v Györu premagali Islandijo z 2:0.Dvoboj severnjakov v skupini C je pričakovano dobila Danska ter s tem osvojila že šesto točko. S tem so blizu napredovanja v izločilne boje, ki bodo med 31. majem in 6. junijem. Mladi Islandci so z ničlo na dnu skupine. Že na prvi tekmi proti Rusiji (1:4) so bili nemočni, podobno pa je bilo tudi proti danskim vrstnikom.Slednji so po zmagi proti Franciji (1:0) v prvem krogu, tudi v drugem dokazali, da imajo na Madžarskem zelo močno ekipo. Od samega začetka niso pustili dihati Islandcem, do vodstva pa so prišli že v peti minuti, ko je bil z desne strani zelo natančenVelika napaka islandske obrambe je v 18. minuti botrovala drugemu zadetku, pod katerega se je podpisal branilecSorensen. Islandci so imeli priložnost, da se po hitro dosojeni enajstmetrovki vrnejo v dvoboj, a je strel, sicer sina, ustavilv vratih Dancev.V drugem delu sta si obe ekipi pripravili nekaj lepih priložnosti, vendar so vse ostale neizkoriščene. Bližje zadetku pa so bili Islandci, a je strelsijajno blokiral. Na drugi strani je na podoben način tretji zadetek v mreži svojega vratarja rešilIslandija - Danska 0:2 (0:2)Isaksen 5., Bech 18.Rusija - Francija (21)Hrvaška - Švica (18)Portugalska - Anglija (21)