Mladi rdeči bik Šeško na Kloppovem radarju

Predstave Benjamina Šeška so pritegnile pozornost nogometnega velikana Liverpoola, ki gradi ekipo za prihodnost, poroča spletna stran This is Anfield. Slovenski reprezentant je v sezoni dosegel osem golov za Red Bull Salzburg, ki velja za valilnico talentov.

Salzburžani so v zadnjih letih na trg poslali igralce, kot so Sadio Mane, Takumi Minamino, Erling Haaland, Patson Daka in Karim Adeyemi. Mane in Minamino sta pristala na Anfieldu. Avstrijci so znani po strategiji, da vsako sezono pomladijo ekipo in za velike vsote prodajajo svoje bisere.

Benjamin Šeško je adut Salzburga. FOTO: Leonhard Foeger/ Reuters

Daka se seli v Leicester City in Adeyemi naj bi ga nasledil v vlogi glavnega napadalca. Ko bo Adeyemi zapustil Mozartovo mesto, pa bi lahko postal številka 1 v napadu 18-letni Šeško, ki je na 28 tekmah vpisal osem golov in sedem asistenc, večinoma je prihajal s klopi.

Na seznamu NXGN 50 najbolj nadarjenih nogometašev je na devetem mestu Šeško, za katerega naj bi se po poročanju Goal.com odkrito zanimala Bayern in Tottenham, pa tudi Manchester City, Juventus in Borussia Dortmund. Pred Šeškom, ki se ga je prijel vzdevek mini Halland, so Youssoufa Moukoko, Devyne Rensch, Rayan Cherki, Harvey Elliott, Jamal Musiala, Gavi, Florian Wirtz in Jude Bellingham.

Primerjava z Norvežanom, ki ga želijo vsi, godi Šešku: »Soigralci mi pravijo, da sem podoben Haalandu, posebej pri hitrosti. Nekateri celo menijo, da sem boljši od njega. Takšne stvari me motivirajo in mi dajejo energijo,« je povedal Šeško, ki se je iz Domžal v Salzburg leta 2019 preselil za okrog 2,5 milijona evrov, ob tem pa zavrnil selitev v nekatere bogatejše klube.