Mladi Slovenci verjamejo, da lahko premagajo tudi Špance

Špancem ne smejo dovoliti, da se razigrajo

Dušan Stojinović med predlansko prijateljsko tekmo z Anglijo (2:2). FOTO: Tadej Regent



Vemo, da smo lahko konkurenčni vsem«

Slovenskaje danes popoldan v Mariboru opravila nov trening pred otvoritveno tekmo Uefa evropskega prvenstva do 21 let z branilko naslova. Tudi tokrat je pod Pohorjem prevladovala pozitivna energija, ki ni uspela zakriti dejstva, da se bliža prvi tekmovalni izziv. Ta bo na vrstiSlovenija bo prvo tekmo turnirja, ki bo v Sloveniji in na Madžarskem, odigrala. Če je sobotne aktivnosti nekoliko zmotil sneg in posledično prilagodil program dela, je bilo tokrat vreme bolj prijazno. Visoka osredotočenost in želja po dokazovanju pa sta se pri varovancih selektorjapoznali v vsaki vaji, dvoboju in akciji.»Na treningih se vidi velika želja po dokazovanju. Igralci smo pri stvari in že razmišljamo o prvi tekmi. Ne smemo si dovoliti strahospoštovanja pred igralci, ki jih gledamo pred televizijskimi zasloni. Jasno je, da moramo verjeti vase in pokazati, kaj znamo. Verjamem, da lahko premagamo Španijo,« je v kakovost slovenske reprezentance prepričanki je zadovoljen s potekom priprav.Čeprav še ni vseh igralcev, vsi bodo selektorju Aćimoviću na voljo v ponedeljek, so, kot pravi Ploj, postorili veliko. »Želimo se čim bolje pripraviti na Špance, tako da smo že opravili prve analize njihove postavitve in trenirali določene taktične zamisli selektorja. Špancem, saj vemo, kaj pomenijo v svetovnem nogometu. Morali bomo biti agresivni, stati ob igralcih in preprečiti razvijanje njihove igre, ob tem pa izkoristiti naše prednosti,« pravi nogometaš Aluminija.Nad delom strokovnega štaba slovenske reprezentance in vnemo soigralcev ne skriva zadovoljstva niti»Vsi igralci smo prišli na reprezentančne priprave motivirani, z željo da bi igrali na tako velikem tekmovanju. Pripravljamo se zelo dobro, kljub temu da nismo kompletni.«»Zaenkrat smo postavili ekipno taktiko, kako delovati v obrambi oziroma v napadalnih akcijah. Zaenkrat moramo biti mirni, pred tekmo s Španijo pa si lahko privoščimo tudi malo pozitivne nervoze, ki je dobrodošla pred vsakem športniku," je dejal branilec Celja. Stojinović. »Nikogar se ne smemo bati, saj vemo, da smo lahko konkurenčni vsem, če dobro stojimo na igrišču. Naš cilj je napredovanje iz skupine, tako da verjamem, da bomo pravi že proti Špancem. V tekmo se bomo podali brez strahu in z veliko želje,« je sklenil Stojinović.Slovenijo v skupini B poleg Španije čakata še dvoboja s Češko in Italijo. S Čehi se bodo mladi nogometaši pomerili 27. marca ob 18. uri v Celju, z Italijo pa tri dni kasneje v Mariboru (21.00).