Mlakar tik pred tem, da se poslovi od Poljuda

Na vidiku je nov prestop slovenskega reprezentanta. Jan Mlakar se je v Splitu v zadnjih letih ustalil in uveljavil, bil je standardni član prve enajsterice Hajduka, kjer so ga cenili zaradi njegove marljivosti in seveda tudi zadetkov - v 79 nastopih za bele s Poljuda jih je prispeval 21.

Na naslov Hajduka je prispela mamljiva ponudba Pise, ki igra v drugi italijanski ligi, za Mlakarja so po poročanju slovenskih, italijanskih in hrvaških medijev ponudili tri milijone evrov odškodnine, ponudbo pa naj bi v Splitu že sprejeli.

24-letni Mlakar se tako vrača v Italijo, kjer se je pred leti že uveljavljal v dresih Fiorentine in Venezie, a je igral predvsem v mladinskem pogonu vijoličastih iz Firenc, v Serie A pa je zaigral le enkrat. Zdaj se mu v Pisi, če se bo prestop realiziral, obeta precej večja vloga, igral pa bo pod trenerjem Albertom Aquilanijem, nekdanjim odličnim italijanskim vezistom.