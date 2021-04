Mnogi so ju odpisali, zdaj tako Real kot Liverpool merita na finale

Real doslej uspešnejši, tako je bilo tudi nazadnje v Kijevu

Pari četrtfinala lige prvakov. FOTO: Delo

Liverpool je z zmago na gostovanju pri Arsenalu odlično napovedal derbi z Realom: prvo ime londonske tekme je bil dvakratni strelec Diogo Jota. FOTO: Adam Davy/AFP



Glavno orožje gostov bo napadalec Erling Braut Håland

Četrtfinale nogometne lige prvakov bi le težko odprli na bolj spektakularen način kot letos, ko paradno Uefino tekmovanje praznuje 66 let. Današnji (21.00) spopadinv Madridu je dvoboj klasičnih gigantov evropskih klubskih tekmovanj, ki sta skupno igrala v karoziroma njenega predhodnika pokala državnih prvakov.Najbrž ni bilo naključno, da je predlani prav Liverpool končal triletno prevlado rekorderja (13) po številu osvojenih lovorik v tem Uefinem tekmovanju … Od preteklosti seveda ni možno živeti, sedanja realnost pa je izjemno nepredvidljiv špansko-angleški dvoboj ekip, ki ju vodita odlična trenerjain. Francoz naj bi računal na trojček napadalcev (4-3-3), Nemec na podoben sistem igre in napadPrav Real in Liverpool poosebljata privlačnost in napetost nogometne igre, ki intrigira tako navijače kot igralce športnih stav. V prvem delu sezone sta bila namreč kluba že odpisana, številni so pribili na križ oba trenerja. Toda aprila še vedno dihata s polnimi pljuči, lovita finale lige prvakov, Realu pa se je kar naenkrat – potem ko jeizgubil še eno tekmo – odprla možnost za kaj več tudi v španskem prvenstvu. Real in Liverpool sta se v tem stoletju merila petkrat, uspešnejši so Madridčani (3-0-2), ki so bili leta 2018 boljši tudi v finalu lige prvakov v Kijevu.»Vem, da nas mnogi podcenjujejo. Toda jaz popolnoma zaupam svoji ekipi, saj vem, kaj zmore. Razmišljanja ljudi ne morem spremeniti, našo igro pač in to počnemo iz treninga v trening. Do konca sezone se ne bomo vdali, borili se bomo za zmagi v ligi prvakov in španskem prvenstvu,« je zatrdil Zidane na predvečer prve tekme z Liverpoolom in dodal: »Seveda pričakujem popolnoma drugačen večer kot v Kijevu.« Zidane se dobro zaveda, da mu morebiten skalp Angležev prinaša ogromno: za finale bi se potegoval zkar vsaj na papirju zveni še kako »premagljivo« …Kdo ve, katera tekma bo danes bolj spektakularna – spopad gigantov v španski metropoli ali merjenje moči med kluboma, ki ne bi mogla močneje stremeti k zabijanju golov kotinVloga naravnega favorita logično pripada super naoljenemu stroju iz Manchestra, ki maršira proti novemu naslovu angleškega prvaka. Toda prav Cityjev trenerdobro pozna Nemce, saj je med letoma 2013 in 2016 vodil Bayern in ga resda zaman poskušal vrniti na vrh nogometne Evrope.Zanimivo, Bavarci so dobili ligo prvakov tik pred prihodom slovitega Katalonca (2013) in nato še nekaj let po njegovem odhodu (2020).»Če kdo v Manchestru pozna Borussio Dortmund, sem to jaz,« je Guardiola odvrnil angleškim novinarjem na sugestivno vprašanje o Cityjevi vlogi izrazitega favorita. Logično, Pep pozna kulturo kluba in filozofijo igre njegovih ekip.»Klub vsako leto odšteva ogromne količine denarja za provizije agentom in nakupe najbolj nadarjenih igralcev. V ekipi Borussie ni igralca, ki ga ne ne bi krasila vrhunska kakovost,« je zatrdil Guardiola pred prvim dvobojem z Nemci. Bomo videli, kako uspešno se bo lotil izziva. ManCity v resnici igra tako raznovrstno, da je nemogoče predvideti njegovo taktiko, saj dobesedno strelja z vseh strani. Kljub vsemu naj bi začel tekmo v modelu igre 4-3-3, v napadu naj bi igraliinGlavno orožje gostov (4-1-4-1) bo, čudežni norveški napadalec, ki naj bi bil glavna tarča velikanov v poletnem prestopnem roku. Guardiola je potrdil, da bi lahko Manchester City prav v njegovem primeru prvič doslej odštel več kot 100 milijonov evrov za enega igralca, toda konkurenca za nakup bisera je neizprosna (Real, Barcelona, ...). To je imenitna popotnica za angleško-nemški dvoboj.