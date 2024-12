Madridski Real preskočil Barcelono

Nogometaši madridskega Reala so v 18. kolu španskega prvenstva doma s 4:2 premagali Sevillo in se prebili na drugo mesto lestvice. Po sobotnem slavju pri Barceloni je na vrhu še drugi madridski velikan Atletico, medtem ko so Katalonci zdrsnili na tretje mesto.

Varovanci trenerja Carla Ancelottija so že v prvem polčasu dosegli tri gole, potem ko so bili po vrsti natančni Kylian Mbappe (v 10. minuti), Federico Valverde (20.) in Rodrygo (34.). Malce je podobo kraljevo belih v prvem delu skazil prejeti zadetek v 35. minuti, ko je bil za goste natančen Isaac Romero.

V drugem delu je za Real po Mbappejevi podaji najprej zadel Brahim Diaz, le malenkost pa je končnico dvoboja za gostitelje 86. minuti zapletel Dodi Lukebakio za končnih 4:2.

Že v soboto je bil Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka z 2:1 boljši od Barcelone. Atleti so do pomembne zmage v gosteh prišli z golom globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa in se posledično prebili na vrh lestvice.

Na njej ima Atletico zdaj 41 točk, sledi mu mestni tekmec Real s 40, Barcelona pa je po tretji tekmi brez zmage tretja z 38 točkami in odigrano tekmo več. Približal se ji je tudi Athletic iz Bilbaa (36), ki je v soboto slavil v gosteh pri Osasunu z 2:1.

Na prvi današnji tekmi sta se v obračunu pri dnu lestvice Valencia in Alaves razšla z delitvijo točk (2:2).