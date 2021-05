Monaco izgubil derbi, za naslov le še Lille in PSG

Dramatičen zaključek francoskega nogometnega prvenstva se bo razpletal brez Monaca, in le z dvobojem vodilnega Lilla ter drugega Paris St-Germaina. Parižane v sredo čaka še povratni polfinalni dvoboj lige prvakov v Manchestru, kjer bo poskušal nadoknaditi poraz proti Cityju z 1:2 v Parizu. Pogojno se za naslov lahko še potegujeta Monaco in Lyon, toda tri tekme pred koncem je njun zaostanek le prevelik.V 35. kolu je Monaco potegnil krajšo na domačem igrišču proti Lyonu, ki ga je v boju za uvrstitev v ligo prvakov (3. mesto) obdržala le zmaga. V srhljivki je izpeljal čudež, saj je na Azurni obali zaostajal z 0:1 in v zaključek tekme šel z igralcem manj ter neodločenim izidom 1:1 (25.;57.).V zadnjih petnajstih minutah je Lyon najprej prišel v vodstvo z 2:1 (77.), ko pa so gostitelji izenačili v 86. minuti z bele točke (), se je zdelo, da je Monaco, če ne drugega, vsaj potrdil uvrstitev v kvalifikacije za ligo prvakov. Toda v 89. minuti je Lyon udaril še tretjič. Komaj 17-letnije za goste dosegel zmagoviti gol.Vroč derbi je imel še »tretji polčas« po zadnjem sodnikovem žvižgu, v katerem sta bila izključena še po dva nogometaša na vsaki strani.