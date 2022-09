Monza premagala staro damo, na vrhu Videmčani

V italijanski nogometni ligi so v popoldanskih nedeljskih tekmah 7. kroga za presenečenje poskrbeli igralci Monze. Za prvo zmago v sezoni so premagali Juventus z 1:0. V slovensko obarvanem obračunu pa sta Jaka Bijol in Sandi Lovrić z Udinesejem s 3:1 premagala Inter Samirja Handanovića. Začasno je videmska ekipa tudi prva na lestvici.

Monza je bila do danes brez zmage in le z eno točko, zdaj pa je za prvo zmago v sezoni presenetila Juventus. Ta je tako doživel prvi poraz, za Monzo, ki je dosegla sploh prvo prvoligaško zmago, pa je bil junak tekme Christian Gytkjaer z zadetkom v 74. minuti. Juventus je sicer po rdečem kartonu Angela di Marie igral z desetimi možmi od 40. minute.

Juventusovi navijači so zaskrbljeni. FOTO: Miguel Medina/AFP

V Vidmu so domači slabo začeli in dobro končali. Za Inter je v peti minuti zadel Nicolo Barella, a je nato domačim z avtogolom v 22. pomagal Milan Škriniar.

V nadaljevanju je Udinese prevzel pobudo, Bijol, ki je odigral celotno tekmo za Videmčane, pa je dosegel zadetek za 2:1 v 84. minuti. Zmago Udineseja, peto v sezoni, je nato potrdil Tolgay Arslan v sodnikovem dodatku. Drugi Slovenec pri Udineseju Lovrić je igral do 80. minute, zamenjal ga je prav strelec zadnjega gola.

Lazio ni imel težav s Cremonesejem, dosegel je rutinsko zmago s 4:0, Fiorentina pa je z 2:0 premagala Verono.

Že v soboto je Empoli, pri katerem je slovenski reprezentančni branilec Petar Stojanović igral celo tekmo, Lovra Štubljarja pa zaradi poškodbe še vedno ni v kadru, premagal Bologno z 1:0.