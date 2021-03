Mourinho: 100 golov? Ni slabo za obrambno ekipo

Naslednji izziv dvoboj z zagrebškim Dinamom

Zadnjo nedeljsko tekmo angleškega prvenstva so zaznamovali nogometaši Tottenhama, ki so v mestnem dvoboju zanesljivo premagali Crystal Palace s 4:1 (Bale in Kane po 2) in po tretji zaporedni zmagi ostajajo v igri za prva štiri mesta in ligo prvakov.»Če drži moja statistika, smo v tej sezoni zabili že 100 golov v vseh tekmovanjih. Ni slabo za neko obrambno, zelo obrambno naravnano ekipo,« je v svojem slogu ocenil izplen Tottenhamov trenerOsrednji figuri tekme sta bilain. Valižan je zabil prva gola, Anglež tretjega in četrtega, za prva pa podal Balu.»V napadu premoremo odlične igralce, veliko kakovosti. Pa ne gre le za omenjena igralca. Poleg njiju so v ekipi tudiin drugi. Dejstvo pa je, da to ni Bale iz začetka sezone, saj v zadnjem času igra neverjetno. Kane? On je enostavno nezamenljiv v tej ekipi,« je žarel od sreče Mourinho, ki ga naslednji izziv čaka v dvoboju z zagrebškim Dinamom v 1/8 finala evropske lige.