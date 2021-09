Mourinho pred tekmo št. 1000: Vedno je najpomembnejša naslednja

Najuspešnejša druga sezona pri Realu

»Devetdeset minut je veliko, a najpomembnejša je naslednja tekma, nato naslednja, naslednja ... Vedno naslednja, do zadnje,« je pred tekmo s Sassuolom dejal. »Nikoli nisem razmišljal, da bi dosegel tisoč tekem, nikoli jih nisem štel ali se z njimi obremenjeval. A ko so mi dejali, da mi jih manjka osem ali devet, sem začel biti bolj pozoren,« je priznal.Samostojno trenersko pot je po kaljenju v vrstah Barcelone in Porta leta 2000 začel pri Benfici in v karieri nato sedel še na klopi Uniaa Leirie, Porta, Chelseaja, milanskega Interja, madridskega Reala, Manchester Uniteda in Tottenhama. Velja za enega najtrofejnejših trenerjev vseh časov, njegova največja uspeha sta poleg osvojenih državnih naslovov s Portom, Chelseajem, Interjem in Realom dve zmagi v finalih lige prvakov s Portom (2004) in Interjem (2010).»Ob vsem, kar se zgodi, dobim občutek 'deja vuja'. Zdi se mi, kot da se mi je že vse pripetilo in da me nič ne preseneti. To je vrednost izkušenj, to je kapital, ki ga mnogi podcenjujejo, a ima tako v nogometu kot v življenju veliko vrednost,« je dodal Mourinho.Čestitke na njegov račun dežujejo z vseh koncev sveta, Zveza angleških trenerjev (LMA) mu je čestitala s pomočjo legendarnega»Gotovo je skupaj s svojo družino zelo ponosen. To je odličen dosežek za joseja, še posebej zato, ker je osvojil naslove v štirih evropskih ligah in, seveda, na tej dolgi poti tudi dve ligi prvakov. Josejevi rezultati zagotavljajo, da bo vedno med največjimi trenerji,« je dejal Ferguson.Mourinhova najuspešnejša sezona, v kateri sicer ni osvojil evropskega naslova, je bila sezona 2011/12 v Madridu, ko je njegov Real dobil 79,3 % tekem. Najslabše mu je šlo v sezoni 2015/16 pri Chelseaju (36 %), je poročala La Gazzetta dello Sport.»Moram dobiti naslednjo tekmo, saj se naslovi ponavljajo, vse to sem namreč že osvojil. Želim dobivati tekme, želim dobiti naslednjo, s seboj pa želim vzeti moje igralce, moj klub in navijače. Želim si, da je moj klub srečen, da začuti nepoznane občutke, ki se skladajo z našim potencialom,« je o svojih trenutnih delodajalcih, ki so državni naslov osvojili vsega trikrat, nazadnje leta 2001, še povedal Mourinho.