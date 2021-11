Mourinho se je lotil dveh varovancev in delegiranja (pre)slabih sodnikov

Jose Mourinho tokrat ni tako močno premešal začetne postave, a je imela njegova Roma spet veliko težav z Norvežani, ki so na Olimpicu dvakrat povedli, Stephan El Shaarawy in Roger Ibanez pa ste preprečila nov hladen tuš za sinove volkulje. Mourinho, ki se je s trenerskimi kolegi v tej sezoni že večkrat lotil italijanskih sodnikov, je imel tokrat veliko pripomb tudi na delivce pravice izpod dežnika Evropske nogometne zveze. Sistema VAR namreč v konferenčni ligi ni, Mourinho pa je bil besen, ker z varovanci ni bil deležen dveh očitnih enajstmetrovk.

»Mislim, da rezultat ne odseva dogajanja na igrišču. Nismo bili odlični, naredili smo veliko tehničnih napak, še posebej v prvem polčasu pri grajenju akcij iz zadnje vrste. Vsakič, ko je šla žoga proti (Jordanu) Veretoutu ali (Ebrimu) Darboeju, smo žogo izgubili,« je za Sky Sport Italia varovanca okrcal Mourinho.

»Realnost tekme je izid 2:2, a enajstmetrovki sta bili jasni kot beli dan. Kot beli dan. Lahko govorite o čemer koli želite, a realnost je 2:2, oni so dvakrat streljali v okvir vrat in dvakrat zadeli. Mi smo zadeli dvakrat in ostali brez dveh očitnih enajstmetrovk. Ne vem, če za konferenčno ligo izbirajo sodnike, ki so slabi ali šele začenjajo kariere. Sodnika na Norveškem nisem komentiral, ker smo izgubili z 1:6, a ti enajstmetrovki sta bili očitni.«

Zaščitil je Kumbullo

Na vprašanje, če namerava kaj spremeniti taktiko, glede na to, da se zdijo Rimljani zelo ranljivi, ko se tekmeci podajo v protinapade, je spet opomnil javnost na domnevno pomanjkanje kakovostnega kadra.

»Ravnovesje prihaja iz igralcev, ki jih imamo na voljo. Matias Vina je bil poškodovan, zato sem moral izbrati levega bočnega branilca. (Ola) Solbakken je bil na prvi medsebojni tekmi fantastičen, nocoj ga je Ibanez pospravil v žep, le enkrat se je dotaknil žoge in zabil fantastičen gol. Moral sem zaščititi (Marasha) Kumbullo, saj je prvo tekmo odigral slabo in to zanj ni bila primerna tekma. Zato sem moral v obrambo postaviti (Bryana) Cristanteja. Koga sem torej moral postaviti na sredino igrišča? Moral sem izbrati Darboeja,« je kar vrelo iz Mourinha.

»Ljudje govorijo o taktičnem ravnovesju, a včasih gre tudi za to, da moraš uravnati značilnosti igralcev. Milan je imel z nami težave, v igro pa sta prišla (Tiemoue) Bakayoko in (Sandro) Tonali. Mi tega ne moremo storiti. To je bila tekma, kjer se mi zdi, da s tem nismo imeli težav, imeli smo nadzor nad igro, (Amahl) Pellegrino in Solbakken nam tokrat nista povzročala težav. Nisem imel bočnega branilca, ki bi lahko napadal, mislim, da je bila težava bolj kot kjerkoli drugje v napadu – (Niccolo) Zaniolo, Tammy Abraham in (Henrik) Mhitarjan so naredili veliko napak pri podajah, odločitvah in manjkalo jim je prefinjenosti. Stežka dosegamo gole, ko imamo priložnosti, a spet je bil sodnik absolutno odločilen. Igralci so do konca spoštovali dres. Imamo sedem točk, zdaj usoda ni povsem v naših rokah, kar se tiče borbe za prvo mesto, a nadziramo drugo.«

Aktiven tudi na spletu

Roma je na zadnjih sedmih tekmah slavila le eno zmago, Mourinho pa je vse skupaj pozval, da naj se vprašajo, koliko točk so slabe sodniške odločitve že stale njegov klub v zadnjih tednih. Zelo aktiven (več v objavi spodaj) je bil v tem času Portugalec tudi na družbenih omrežjih.

»Res je, da Zaniolo in Abraham nista v dobrem stanju. Le El Shaarawyju gre v tem trenutku dobro v napadu, Šomurodovu je po vstopu s klopi šlo razmeroma dobro. Lahko gledamo te pragmatične statistike, a koliko točk smo že izgubili zaradi sodniških napak? Samo poglejte tekme z Juventusom, Milanom in Bodø/Glimtom,« je sklenil Mourinho.