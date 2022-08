Mourinhovi rimski vojščaki že na vrhu

V prvih tekmah 4. kroga italijanskega nogometnega prvenstva je Roma ugnala Monzo s 3:0 (2:0), milanski Inter pa Cremonese s 3:1 (2:0). Vsaj začasno sta se ti dve moštvi, Roma je osvojila 10 točk, Inter pa 9, prebili na vrh razpredelnice. Cremonese in Monza sta tudi po štirih nastopih brez osvojene točke.

Inter se je v prvem delu razveselil golov Joaquina Corree v 12. in Nicola Barelle v 38. minuti. Zmago je v 76. minuti potrdil Lautaro Martinez, v izdihljajih tekme pa je častni gol za goste dosegel David Okereke.

Prva gola Paula Dybale

Roma je pod taktirko trenerja Jose Mourinha proti novincu v ligi Monzi po pričakovanjih vknjižila vse tri točke. Obakrat je v prvem delu zadel argentinski napadalec Paulo Dybala (18., 32.). Prvič je zadel z roba kazenskega prostora, drugič pa je bil najspretnejši po strelu Tammyja Abrahama in odbito žogo pospravil v mrežo. V drugem delu je končni izid postavil Brazilec Roger Ibanez (61.).

Na prvi tekmi današnjega dne so se nogometaši Sassuola in Milana razšli brez golov. Milančani so z novo točko začasno skočili na tretje mesto lestvice, vseeno pa so si na gostovanju želeli poln izkupiček.

A zmagi so bili bližje domači. Najlepšo priložnost je imel v 23. minuti Domenico Berardi, a je njegov strel z bele točke ustavil vratar Milana Mike Maignan.

Pri Milanu se je še kako poznala odsotnost Zlatana Ibrahimovića, Anteja Rebića in Divocka Origija. V napadu gostje enostavno niso našli poti do gola. Obenem pa je treba priznati, da je bila obramba Sassuola dobro postavljena vseh 90 minut.

V sami končnici je Milan ostal še brez Alessandra Florenzija, ki se je poškodoval, gostujoči trener Stefano Pioli pa je izkoristil že vse menjave.