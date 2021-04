München brez navijačev. Morda tudi Rim, oba pa brez tekem?

München bo tekme evropskega nogometnega prvenstva gostil brez navijačev, če ga bo Evropska nogometna zveza uvrstila na seznam mest, gostiteljev tekme EP. Župan Münchna Dieter Reiter zaradi zdravstvenih razmer na Bavarskem ne more zagotoviti, da bo lahko na evropskem nogometnem prvenstvu med 11. junijem in 11. julijem stadion Allianz Arena sprejel določeno število navijačev, je sporočil v izjavi za javnost.



Župan Münchna je sicer izjavil, da bi na Allianz Areni rad videl navijače, ki bi spodbujali domačo reprezentanco na treh tekmah skupinskega dela in na morebitni četrtfinalni tekmi, a zagotovil v tem trenutku ne more podati. Ne le v bavarski prestolnici, zelena luč za navijače visi tudi Italiji, kjer sicer krovna nogometna organizacija na vse pretege poskuša prepričati vlado, da sprejme odločitev o navijačih na stadionih. Zadnjo besedo bo imel predsednik vlade Mario Draghi.



Evropska nogometna zveza si želi na prvenstvu vsaj v določenem obsegu napolniti tribune v vseh 12 mestih, ki bodo gostila prvenstvo. Prizorišča, na katerih gledalcev zaradi zdravstvenega položaja v državi oz. mestih ne bo, bi lahko Uefa zamenjala.

Zadnji rok za potrditev navijačev na stadionih je 28. t. m.



Osem mest je že poslalo načrte za določeno število navijačev na stadionih. Sankt Peterburg (Rusija), Baku (Azerbajdžan), Budimpešta (Madžarska), London (Velika Britanija), Glasgow (Škotska), Amsterdam (Nizozemska), Bukarešta (Romunija), København (Danska). Na končno odločitev čakata še Bilbao (Španija) in Dublin (Irska).

