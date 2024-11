Münchenčani znajo z žogo bolje kot Berlinčani

Nogometaši Bayerna so v 9. kolu nemške lige premagali berlinski Union s 3:0 in začasno na vrhu lestvice spet pobegnili Leipzigu za tri točke. Ekipa Benjamina Šeška in Kevina Kampla bo zvečer gostovala pri Borussii Dortmund.

Bavarci so dosegli rutinsko zmago, sedmo v sezoni. Čeprav je Union pri vrhu lestvice, pred tem kolom je bil četrti, zdaj pa šesti, ni bil dorasel tekmec Bavarcem. Za Bayern je Harry Kane dosegel dva gola, pa še podal za tretjega Kingsleyju Comanu. Kane je zdaj pri 11 golih v sezoni, kar je za dva gola boljši strelski dosežek, kot ga ima celotna ekipa Uniona.