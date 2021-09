Mura bo morala počakati, v Londonu bo zdaj vse v znamenju derbijev

INFOGRAFIKA: Delo



Juventus ni več favorit

235 medsebojnih dvobojev sta v uradnih tekmovanjih odigrala Juventus in Milan (92:68 v zmagah)

Dvoboj s slovenskim državnim prvakom v konferenčni ligi je v mislih članov in navijačev Tottenhama v tem hipu povsem pri dnu seznama prioritet. Moštvo iz Londona konec tedna začenja peklenski ritem derbijev, ki bo trajal vse do obiska Mure 30. septembra.Za prigaran neodločen izid z 2:2 v Rennesu je Tottenham plačal visoko ceno: poškodovala sta sein, ob težavah južnokorejskega asapa se je trenerpred derbijem s Chelseajem znašel v škripcih. Spursi bodo v naslednjih 12 dneh odigrali tri zahtevne obračune, saj po derbiju z evropskimi prvaki sledi obisk Wolverhamptona, kjer je nekdanji trenerzelo uspešno deloval zadnja štiri leta. Za piko na i štiri dni pred gostovanjem Mure severne Londončane čaka še tekma sezone pri največjem rivalu Arsenalu.»Ne slepimo se, grozno je,« je o poškodbah dejal Nuno, potem ko je za točko po precej povprečni predstavi zadel vezistv 76. minuti. »A premagovanje ovir nas bo v prihodnje zagotovo okrepilo,« ostaja optimističen Portugalec, čigar južnoameriški varovanciinso dneve po reprezentančnih obveznostih preživljali v karanteni na Hrvaškem. London so zapustili na lastno pest in »preslišali« ukaz kluba.Na drugi strani prestolnice bo pri nekdanjem trenerjuin West Hamu gostoval Manchester United. Kladiva so se iz Zagreba vrnila z lepo zmago na tekmi prvega kola evropske lige (2:0), rdeči vragi so bili v Bernu v ligi prvakov deležni hladne prhe kljub že tretjemu golupo vrnitvi v klub. Trenerjapo porazu z 1:2 pred kritikami brani izvršni podpredsednik, ki je javnosti predstavil najnovejše denarno poročilo.»Za nami je 12 mesecev, ki so bili eni najtežjih v zgodovini. Okrepitve dokazujejo, da trdno verjamemo v Oleja in njegovo uspešnost,« je dejal Woodward. Na letni ravni je klub zabeležil 108 milijonov evrov izgube, a dolgovi so se zmanjšali za dobrih 11 odstotkov na skupnih 491,5 milijona. Prvak Manchester City se bo doma udaril s Southamptonom, Liverpool po dramatični zmagi nad Milanom ostaja na Anfieldu, kamor prihaja Crystal Palace.Milan bo spet gostoval, tokrat pri Juventusu.si je trenersko ime ustvaril ravno pri rdeče-črnih, ki jim je leta 2011 prinesel zadnji državni naslov pred začetkom devetletne prevlade stare dame. V tem obdobju je Milan premagal rivale le petkrat, od tega kar dvakrat na zadnjih treh tekmah – maja letos je bilo v Torinu 0:3, kar varovancemorda postavlja celo v vlogo favoritov.»Milan je v tem trenutku močnejši, Paolo Maldini, Frederic Massara in Pioli so pri gradnji ekipe, ki je imela zadnjih nekaj let težave, opravili odlično delo,« je za Gazzetto dello Sport priznal dolgoletni vezist črno-belih. »Juve je sredi prenove, ta ekipa pa mora dokazati, da je na ravni tiste, ki je začela zadnji zmagoviti cikel. Potrebujejo le čas,« je dodal.Slovenski obračun bo na sporedu v Salernu, kprihaja Atalanta. Vodilna Roma bo gostovala v Veroni, branilec lovorike Inter pa bo po bolečem porazu z Realom gostil Bologno s starim znancemna klopi.