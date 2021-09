Mura ima na voljo za zmago le 35 minut igre

Šimundža opozoril fante na posebnost tekme

Privrženci nogometa ne dobijo pogosto možnosti za spremljanje tako intenzivne tekme, kot se obeta danes (17) v Murski Soboti. Štadion Fazanerija bo prizorišče nadaljevanja tekme 5. kola 1. SNL med Muro in Radomljami (po 59 minutah je bilo 2:2), ki so je prekinili 15. avgusta zaradi hudega naliva v Prekmurju. Sobočanom se bo skoraj gotovo izjemno mudilo, če bodo želeli zmagati, torej bo šlo za specifično merjenje moči, ki naj ne bi trajalo dlje kot 35 minut. To pa bo zanesljivo prineslo s seboj posebne užitke za navzoče gledalce.»Fante sem opozoril na posebnosti tovrstnih tekem, gotovo se bomo prilagodili, saj nas zanima le zmaga. Po tekmi bodo dobili prosta dneva, ki bosta lepša v primeru zmage,« je napovedal Murin trener. Slednji bo lahko računal tudi na zadnjo okrepitev, to je nekdanji napadalec Kopra. Sobočani so ga spremljali dolgo, šele preboj v Uefino konferenčno ligo jim je omogočil nakup 23-letnega Bošnjaka, v minuli sezoni prvega strelca lige. Dvoboj je pomembnejši za Prekmurce, ki želijo pobegniti z dna lestvice, Radomljani so nanizali že tri poraze (Maribor, Tabor, Celje).