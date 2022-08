Prekmurci v končnici do treh točk

Potem ko sta se včeraj v 6. krogu 1. SNL Radomlje in Tabor Sežana razšla brez golov, so danes nogometaši Mure v Spodnji Šiški z 1:0 premagali Bravo. Edini strelec je bil v 85. minuti Mirlind Daku. Zvečer (20.15) se bosta v derbiju pomerila Koper in vodilna Olimpija.

Mura je v Šiški prišla do svoje druge zmage v sezoni, potem ko je po večinoma dokaj mirni tekmi, kar zadeva priložnosti, zmagoviti gol dosegla v zadnjih minutah tekme. Bravo, ki je doživel peti poraz in četrtega zaporedoma, še naprej pogreša zadetke, doslej je dosegel le enega, tokrat - še pri 0:0 - ni unovčil niti najstrožje kazni. Mura je skočila vsaj začasno na tretje mesto, Bravo pa ostaja deveti.

Mura, ki je pogrešala bolnega kapetana Žigo Kousa, je po mirnem uvodu prva zagrozila, ko je v 11. minuti malce z desne strani iz bližine poskusil Amar Beganović, vendar je bil Matija Orbanić na mestu. Ta je odbil tudi žogo po prostem strelu Luke Bobičanca v 18. minuti. V 25. minuti so imeli črno-beli najlepšo priložnost dotlej, a je na koncu Tio Cipot z ramo oziroma glavo žogo poslal precej mimo cilja.

V 31. minuti pa so prvič na tekmi zagrozili tudi domači, prosti strel z dobrih 20 metrov je izvedel Žan Trontelj, Matko Obradović pa je žogo odbil čez prečko. Pozneje je dvakrat neuspešno poskusil še Almin Kurtović, v 38. minuti pa tudi Martin Kramarič, slednjemu je strel obranil Obradović.

V drugem polčasu je v 48. minuti Dardan Shabanhaxhaj zadel prečko, v 55. pa je zgrešil od daleč, vmes pa je na drugi strani Simon Nsana na vrhu kazenskega prostora prišel do odprtega strela, vendar je žogo poslal visoko čez vrata. Bližje uspehu je bil Matic Maruško v 79. minuti, toda žoga je za malenkost zgrešila Bravova vrata.

V 81. minuti pa so domači prišli do enajstmetrovke, ko je Kai Cipot v kazenskem prostoru odrinil Kramariča, strel z bele pike pa je neuspešno izvedel Trontelj, žogo je poslal v prečko. V 85. minuti pa so Sobočani povedli, ko je svoj četrti gol sezone dosegel Mirlind Daku, ki je Orbanića ukanil s strelom z glavo.