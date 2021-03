Maribor v zadnjih sekundah ušel porazu

Muraš Nino Kouter (desno) je prvi načel mrežo moštva iz Kidričevega. FOTO: Jure Banfi



Mura končala Aluminijev niz brez poraza v Murski Soboti

Izida 25. kola

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši Gorice so še bolj zaostrili bitko za prvaka. V 25. kolu so na domačem igrišču po štirih letih in pol proti Mariborčanom osvojili točko.Vijolični so začeli obetavno in v 11. minuti po akciji na desni strani, ko je bil v nedovoljenem položaju, prišli v vodstvo. Strelec je bil. Goričani so se hitro vrnili med žive, izenačil jepo podaji z desne straniV drugem polčasu je Mariborčanzatresel prečko, gostitelji pa so dosegli gol, a je bil stranski sodnik, ki v prvem polčasu ni dvignil zastavice, bolj natančen (!?) in označil nedovoljen položaj domačega napadalca Colleyja.Mariborčani so v zaključku tekme stiskali obroč okoli goriških vrat, a so bili v zadnjih sekundah silno srečni. Goričani so imeli zaključno žogo.je z desne strani stekel sam proti mariborskemu vratarju, a je namesto zaključnega strela podal sicer neoviranemu. Podaja ni bila najboljša, Velikonja pa tudi ne preveč spreten in goriška zmaga je šla po zlu.Mure je bila v uvodni tekmi tega konca tedna boljša od Aluminija z 2:0. Čeprav so imeli Kidričanina prejšnjih treh tekmah v Murski Soboti precej uspeha (dve zmagi in remi), so tokrat ostali praznih rok. Mura je s preudarno igro prišla do druge zaporedne zmage in se vsaj začasno le na točko približala vodilnima Mariboru in Olimpiji. Kidričani so doživeli 12. poraz in ostajajo predzadnji.Muraši so povedli v 30. minuti, potem ko jez leve strani podal pred vrata, kjer ježogo brez težav spravil v mrežo za svoj šesti gol sezone. V 76. minuti so gostitelji povišali prednost,se je odločil za strel z dobrih 20 metrov, žoga se je pred vratarjem Aluminijaodbila, ga presenetila in končala v mreži. V 84. minuti je bil znova blizu zadetka Bobičanec, a je zadel prečko.Danes se bosta pomerila še Koper in Domžale (19.30), jutri pa se bo 25. kolo sklenilo z obračunoma CB24 Tabor – Bravo ob 15. uri in Olimpija – Celje ob 17.Mura : Aluminij 2:0 (Kouter 30., Bobičanec 70.)Gorica : Maribor 1:1 (Colley 24.; Mlakar 11.)Koper : DomžaleCB24 Tabor – Bravo (15)Olimpija – Celje (17)