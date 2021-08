Muraši v Gradcu lovijo zaostanek iz Fazanerije

Popotnica ni najboljša, saj so izbranci Anteja Šimundže prvo tekmo pred domačimi gledalci izgubili z 1:3, a hkrati pokazali, da se lahko merijo s favoriti iz Avstrije in tako ohranili nekaj upanja na presenečenje. Na prvi tekmi je Žiga Škoflek v uvodnih minutah Sobočane pripeljal do vodstva z lepim strelom z 20 metrov, nato pa so za preobrat poskrbeli Jakob Jantscher z bele pike, Otar Kiteišvili in Kelvin Yeboah.



Ekipa, v kateri igra tudi slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković, je po visokem vodstvu malce popustila, Mura pa si je pripravila nekaj priložnosti in bi lahko ob boljši realizaciji prišla do ugodnejšega razpleta. Šimundža bo imel nekaj težav s sestavo ekipe, saj ima nekaj igralcev težave s poškodbami, tudi Nik Lorbek, ki okreva po zlomu nosu, in Luka Bobičanec, ki ga po poškodbi na prvi tekmi s Sturmom prav tako še nekaj časa bo na igrišču. Prejšnjo tekmo je zaradi težav preventivno izpustil tudi kapetan Alen Kozar.



Mura bo sicer v vsakem primeru jeseni igrala v Evropi, saj si je že z igranjem v zadnjem krogu kvalifikacij evropske lige zagotovila igranje v skupinskem delu konferenčne lige. Preboj v evropsko ligo bi ji prinesel 3,63 milijona evrov, če pa ji ne uspe, ji bo igranje v konferenčni ligi prineslo 2,94 milijona evrov. Naslednje, skupinske tekmece za eno ali drugo tekmovanje bodo Sobočani dobili v petek.



Tekmo bodo sodili Španci Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero in Inigo Prieto.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: