Murin tekmec Tottenham razkril rdeče številke

Za dobrim konjem se vedno praši, tudi v slabih časih. To velja za Tottenham, londonskega nogometnega velikana, jutrišnjega tekmeca slovenskega prvaka Mure v skupini G konferenčne lige v Mariboru. Včerajšnje razkritje poslovne bilance za obdobje od 30. junija 2020 do 30. junija 2021 za klubske finančnike in lastnika kluba – 59-letnega poslovneža Daniela Levyja – ni bleščeče.

Poročilo izkazuje rdeče številke, toda za večino pripadnikov spursov, kot jim pravijo na Otoku, je v ospredju pričakovana renesansa na igrišču pod taktirko Italijana Antonia Conteja.

Trener Tottenhama Antonio Conte tekme vodi zelo čustveno, zato se je v nedeljo tudi veselil prve prvenstvene zmage. FOTO: David Klein/Reuters

Računovodska forenzika je razgalila strahovito moč virusa SARS-CoV-2. Drugo pandemijsko leto je povečalo neto dolg kluba za dobrih 100 milijonov evrov, s 720 milijonov je skočil na 841 milijonov evrov. Pretežni del dolga gre na račun novega štadiona, ki zaradi pandemije, še ni začel »na polno« vračati vložek. Dveletno covidno obdobje je navrglo 178 milijonov evrov izgube. Skupni znesek dolgov debelo presega tretjino vrednosti kluba, ki je na Forbesovi lestvici najbogatejših na 10. mestu z 2,05 milijarde evrov.

Največji finančni udarec je povzročilo zaprtje štadionov, zaradi česar so tekme za zaprtimi vrati na letni ravni prinesle vsega 2,3 namesto 112,6 milijona evrov. Celotni prihodki iz štirih najbolj donosnih dejavnosti – tekme, Uefine denarne nagrade, prodaja televizijskih in drugih medijskih pravic ter druge komercialne aktivnosti – so navrgli 432 milijonov evrov oziroma 50 milijonov manj kot leto prej.

Tottenham

Contejeva delovna etika

Namesto v Fazaneriji, ki ne ustreza evropskim standardom za tekme skupinskega dela tekmovanja, bo Tottenhamova konjenica drugič doslej gostovala v Ljudskem vrtu. Pred devetimi leti so Londončani osvojili točko. Točka – prva v skupinskem delu tekmovanja – je sveti gral tudi za Sobočane, ki so v prvi tekmi v Londonu in porazu z 1:5 začutili, zakaj najboljši klubski strelec Harry Kane zasluži 10,5 milijona evrov neto na leto, 238.000 evrov na teden. Oziroma približno Murine štiri letne proračune.

Tottenham z novim trenerjem Contejem je drugačen kot s Portugalcem Nunom Spiritom Santom. Za črno-bele, žal, še močnejši in bolj tekmovalen. Contejeva filozofija je blizu domačemu trenerju Anteju Šimundži in zaradi tega manj prijazna. Močna delovna etika zaznamuje Contejeva moštva, to je nevarno prav zdaj, ko se spoznava z igralci in jim poskuša vsaditi svoje vrednote. Conte je Tottenhamovo poglavje začel prav v konferenčni ligi in s prvo zmago proti Vitessu, nadaljeval z neodločenim izidom v angleškem prvenstvu in v nedeljo s prvo zmago proti Leedsu.

Harry Kane in Heung-min Son v angleškem prvenstvu še nista ujela strelske forme. FOTO: David Klein/Reuters

»Lahko bi umrli, a smo pokazali, da nočemo. Moramo biti zadovoljni, še naprej delati, želim si videti ta odnos, voljo in željo igralcev,« je kipel od zadovoljstva italijanski prvak, ki si ne bi mogel želeti zmage na lepši način. Po zaostanku z 0:1 sta bila junaka Sergio Reguilon in Pierre-Emile Højbjerg, ki sta lahko le oprodi za najnevarnejša napadalca Kana in Heung-min Sona. Tottenham, kot pravijo njegovi novinarski spremljevalci, potrebuje prav pomoč »delavcev«.

Mura je v napornem jesenskem delu sezone lahko pošteno osvežila moči in bo slovite tekmece pričakala v optimalnem stanju in s pogumno držo. V dosedanjih štirih tekmah ni razočarala, dosegla je tudi dva gola (Žiga Kous, Mitja Lotrič). Zadnjo tekmo je sicer igrala pred reprezentančnim odmorom, 7. t. m., v soboto je zaradi vdora virusa v Olimpijino moštvo odpadla tekma 17. kola 1. SNL v Stožicah.

V skupini G je na vrhu lestvice Rennes z 10 točkami, Tottenham jih ima sedem, Vitesse šest, Mura nobene.