Na angleških štadionih spet stojišča

Odločitev je sporočila Varnostna agencija za športna igrišča v Angliji (SSGA). Mesta bodo označena in stalna, klub pa bo zanje moral pridobiti licenco, poroča AFP.



Uvedba označenih varnih stojnih mest bi pomenila konec splošne prepovedi stojišč v prvih dveh divizijah angleškega nogometa, ki velja že več kot 25 let. Stojna območja v angleškem prvenstvu so bila prepovedana z zakonodajo, sprejeto po katastrofi leta 1989 v Hillsboroughu, ki je povzročila smrt 97 navijačev Liverpoola.



Klubi morajo stojna mesta prijaviti do 6. oktobra, po analizi pa jim jih bodo morali odobriti. Poskusni program stojnih mest bo trajal od 1. januarja do konca sezone.

