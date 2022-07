Na Bonifiki se z lokalnim derbijem začenja ligaški maraton

V nadaljevanju preberite:

Skoraj enajstmesečni ligaški maraton v 1. SNL se začenja drevi na koprski Bonifiki. V uvodnem dejanju 32. državnega prvenstva v nogometu bodo Koprčani, osmoljenci minule sezone, v lokalnem derbiju proti sežanskem Taboru takoj razprli krila in poleteli proti lovu za šampionsko zvezdico. To bo branil rekorder Maribor. Zadnje kolo bo na sporedu 20. maja 2023. V bitki za prvaka so ob Mariboru in Kopru še Olimpija, Mura in znova najbolj dejavno v prestopnem roku Celje.