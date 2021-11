Na Brdu novi Celar, Vrhovec in Vučkić

Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju začela priprave na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Izbrance Matjaža Keka v četrtek ob 20.45 čaka gostovanje pri Slovaški v Trnavi, v nedeljo ob 15.00 pa še domača tekma v Stožicah s Ciprom. V ekipi je nekaj sprememb zaradi bolezni in poškodb. Pri Nogometni zvezi Slovenije so na spletni novinarski konferenci pojasnili, da zaradi zdravstvenih težav trenutno ni v reprezentančnem kadru Luke Zahovića, Jona Gorenca Stankovića in Benjamina Šeška. Namesto njih so se članski vrsti na Gorenjskem pridružili novinec Žan Celar, Blaž Vrhovec in Haris Vučkić, ki so bili tudi že na prvem današnjem treningu. Tam bo tudi Petar Stojanović. »Gremo po dve zmagi. Želimo si igrati zase in za navijače, da pokažemo, da imamo kakovost. Ter da nam to pomaga za samozavest za naprej,« je uvodoma dejal bočni branilec, ki je poudaril, da jim je zelo žal, da jim po uspešnem začetku kvalifikacij in zmagi nad Hrvaško pozneje ni uspelo priti na SP.

»To je za nami, to je nogomet in imamo pred sabo še veliko tekem in kvalifikacij za velika tekmovanja. Upam, da bomo naslednje kvalifikacije izrabili maksimalno, saj mislim, da si zaslužimo veliko tekmovanje. Zato ti dve tekmi lahko prineseta veliko samozavesti za naprej. Vsi pa vemo, kaj nam prinaša uvrstitev na veliko tekmovanje - tako za državo kot za same igralce, saj gre kariera po takšnem uspehu le navzgor,« je še povedal Stojanović.

Oči so za zdaj uprte predvsem na prvo tekmo. Slovenska in slovaška vrsta nimata več možnosti za preboj na mundial v Katar, potem ko sta dva kroga pred koncem z desetimi točkami na tretjem in četrtem mestu v skupini H. V tej vodi Rusija z 19 točkami, 17 jih ima Hrvaška, odpisana Malta in Ciper pa po pet. Dosegljivo je tako še tretje mesto, ki pa razen na pogled bolj všečnega razpleta v skupini ne prinaša ničesar posebej konkretnega. »Tretje mesto ne prinaša ničesar, je pa lepše videti, da si v tako težki skupini tretji. Ni pa glavni cilj to, ampak to, da odigramo dve tekmi zelo dobro, najbolj zaradi tega pridobivanja samozavesti,« je še povedal Stojanović.

Haris Vučkić se je naknadno pridružil slovenskim pripravam FOTO: Ljubo Vukelič

Proti Slovakom brez trojice

Krilni nogometaš Benjamin Verbič pa je dodal: »Mislim, da smo dokazali na prejšnjem zboru, da ko ekipa dobro stoji na igrišču, je to nekaj čisto drugega. Pokazali smo karakter, predstavili smo se kot ekipa z vizijo, da bi bilo v prihodnje še bolje in da bi nas izid nagradil. S tako miselnostjo gremo tudi na Slovaško. Vemo, da ni možnosti za SP, ampak igraš za državo in boš dal vse od sebe.« Omeniti velja, da na prvi tekmi proti Slovakom zaradi kartonov pri Sloveniji ne bodo smeli igrati branilec Jaka Bijol ter vezista Adam Gnezda Čerin in Jasmin Kurtić.

Dopolnjen seznam Slovenije za Slovaško in Ciper – vratarji: Jan Oblak (Atletico), Vid Belec (Salernitana), Igor Vekić (Paços de Ferreira); branilci: Miha Mevlja (Alanyaspor), Petar Stojanović (Empoli), Jaka Bijol (CSKA Moskva), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Žan Rogelj (Tirol), Žan Karničnik (Mura), Sven Šoštarič Karič (Domžale); vezisti: Jasmin Kurtić (PAOK), Miha Zajc (Fenerbahče), Domen Črnigoj (Venezia), Leo Štulac (Empoli), Sandi Lovrić (Lugano), Blaž Vrhovec (Maribor), Adam Gnezda Čerin (Rijeka), Timi Max Elšnik (Olimpija); napadalci: Josip Iličić (Atalanta), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Andraž Šporar (Middlesbrough), Žan Celar (Lugano), David Tijanić (Göztepe), Haris Vučkić (Rijeka).