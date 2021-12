Na dražbi lastnine legendarnega Argentinca iztržili le 23.000 evrov

Mednarodna dražba lastnine lani preminulega Diega Maradone ni prinesla želenega učinka. Dražbo lastnine legendarnega nogometaša so pripravili zavoljo dolgov, ki so padli na breme Maradonovih sorodnikov, toda avkcija ni bila uspešna.

Na mednarodni avkciji so namreč ponudili 90 predmetov, med njimi so bili tudi avtomobil znamke BMW, kakršnega imajo v Argentini le trije, hiša Diega Maradone s 700 kvadratnimi metri površine in bazenom ter stanovanje v letoviškem mestu Mar del Plata, številne majice iz časa njegove kariere in drugi predmeti.

Iztržek? Pičlih 23.000 evrov, s katerimi si bodo lahko organizatorji bolj malo pomagali, neprodana je ostala roba s skupno izklicno ceno 1,26 milijona evrov. Kupec iz Dubaja je za fotografijo Diega Maradone z nekdanjim kubanskim voditeljem Fidelom Castrom odštel 1423 evrov. »Posebnost dražb je prav v tem, da vse do konca ne veš, koliko boš iztržil za ponujeno. Pričakovali smo veliko več,« je priznal organizator dražbe Adrian Mercado.