Na Hrvaškem so se prebudili s spominom na leto 2003

Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi v prvem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Stožicah igrala proti svetovnim podprvakom Hrvatom.Na Hrvaški nogometni zvezi so danes že poskrbeli za posebno »bujenje«, saj so na družabnem omrežju Twitter objavili posnetek zadetka iz novembra 2003.Takrat so na medsebojnem obračunu v dodatnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na Portugalskem z golomza Bežigradom zmagali z 1:0 in napredovali s skupnim izidom 2:1. Zraven so pripisali še Dobro jutro!Slovenija na dosedanjih osmih obračunih še ni premagala južne sosede, njen izkupiček so trije neodločeni izidi in pet porazov. Bo varovancemv deveto le uspelo?