Na Kitajskem 43 osebam prepoved delovanja v nogometu

Kitajska nogometna zveza je danes zaradi stav in prirejanja izidov 43 osebam izrekla prepoved delovanja v nogometu, agencijo Xinhua povzema francoski AFP. Med kaznovanimi so tudi trije nekdanji kitajski reprezentanti in Son Jun-ho iz Južne Koreje.

Peking je v zadnjih letih zaostril boj proti korupciji in stavniškim aferam v kitajskem športu, posebej pa je na udaru nogomet, kjer je za zapahi končalo več uradnih oseb iz klubov in zveze. Zadnja izrečena kazen je le del tega procesa. Tokrat je bilo pod drobnogledom kar 128 oseb, ki so bili vpleteni v stavniške afere, je sporočilo kitajsko ministrstvo za javno varnost.

Novico pa so na Kitajskem sporočili le nekaj ur pred današnjo tekmo kvalifikacij za SP 2026 proti Savdski Arabiji. Tudi na ta način pa so se na Kitajskem odzvali na visok poraz proti kvalifikacijski tekmi za SP z Japonsko (0:7).

Ni namreč skrivnost, da si oblasti v Pekingu želijo močan nogomet in pri tem nikakor niso uspešni. Doslej je Kitajska na SP nastopila le leta 2002, politični vrh pa verjame, da je pot k uspehu tudi čista igra in konkurenca.

Zato je bila bolj odmevna marčevska obsodba zdaj že nekdanjega predsednika tamkajšnje nogometne zveze Chena Xuyuana, ki ga je sodišče zaradi visokih podkupnin kaznovalo z dosmrtno ječo. Podpredsednik zveze Li Yuyi je bil zaradi podkupnin avgusta obsojen na 11-letno zaporno kazen.