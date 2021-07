Na Krasu nova preizkušnja celjske reprezentance

Po evropskem nogometnem ritmu se že danes ob 17. uri v Sežani nadaljuje ligaški. V 2. kolu se bosta pomerila CB24 Tabor in Celje. Po prvih predstavah v uvodnem kolu si lepšega uvoda v prvenstveni konec tedna ni mogoče zamisliti. Sežanci so z visoko zmago na Fazaneriji presenetili prvaka, Celjani so v spektakularnem štajerskem derbiju izgubili dobljeno tekmo.



Kraševci so bili nagrajeni tako, da so jim Mariborčani odpeljali Antoina Makoumbouja. A Sežanci imajo tudi slovenske fante, ki jih spretno vodi trener Igor Božič in so v Murski Soboti zabijali gole. Strelca Dino Stančić in Marko Krivičić sodita v kategorijo izkušenih, ki jih Celjanom primanjkuje. Trenerja Agrona Šaljo poraz z Mariborom ni spravil v slabo voljo, tudi drugi še ne bi zamajal obetavnega igralnega koncepta, v katerem so v ospredju napadalna igra in nadarjeni fantje z reprezentančnim poreklom. Težava je le, da za vse, ki si želijo igrati in so del pomenljivega projekta, ne bo dovolj minut.

