Na Krasu se ni iskrilo

Nogometaši CB24 Tabora Sežane in Domžal so se v 12. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0. Tabor je zdaj v nizu petih tekem brez poraza, potem ko se je kar nekako v skladu z dogajanjem na igrišču dvoboj končal brez zmagovalca. To hkrati pomeni, da Domžale še naprej čakajo na svoje prvo slavje v Sežani.Sežanski igralec, s šestimi goli je na vrhu strelske lestvice, je sicer na tekmi igral v dresu s številko 46 na hrbtu, ta dres je pripadal, mlademu nogometašu Tabora, ki okreva po težji poškodbi glave kot posledici hude prometne nesreče. Za njegovo okrevanje so na tekmi tudi zbirali sredstva.