Na Malti šteje le zmaga

Matjaž Kek računa na šest točk v oktobrskem ciklu. FOTO: Jure Eržen

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Ta'Qaliju igrala sedmo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Tekmec bo Malta, zmaga za Slovenijo pa je nujna, če hoče še obstati v boju za prvi dve mesti v skupini H.»Čaka nas zelo motivirana domača vrsta. Nenazadnje tudi njihovi igralci igrajo za svojo reprezentanco. Treba bo igrati disciplinirano, organizirano z neko mero agresivnosti, iskati druge žoge, s hitrimi prehodi prihajati pred gol in realizirati priložnosti,« je recept za točke predstavil selektorTekmo bodo sodili Grki Tin. Slovenija se bo po Malti merila še z Rusijo 11. oktobra, prav tako ob 20.45, in sicer v Mariboru. Rusija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 37., Slovenija 64., Malta pa 171.Z Rusijo se je Slovenija v teh kvalifikacij že pomerila v gosteh in izgubila z 1:2, Malto pa je v začetku septembra doma premagala z 1:0. V skupini H po šestih krogih vodita Hrvaška in Rusija s po 13 točkami, Slovaška jih ima devet, Slovenija sedem, Malta in Ciper pa po štiri.20.45 Estonija - Belorusija20.45 Češka - Wales20.45 Gibraltar - Črna gora20.45 Latvija - Nizozemska20.45 Turčija - Norveška20.45 Malta - Slovenija20.45 Rusija - Slovaška20.45 Ciper - Hrvaška20.45 Islandija - Armenija20.45 Lihtenštajn - Severna Makedonija