Na NZS začeli testirati tehnologijo VAR

Nogometna zveza Slovenije je po opravljeni analizi učinkov vpeljave tehnologije v slovenski prostor začela testirati tehnologijo videosodnika VAR, ki je v preteklih letih postala standard v mnogih evropskih držav. Testiranje je uvodoma steklo na tekmah 1. slovenske mladinske in kadetske lige v nacionalnem centru na Brdu, so sporočili iz NZS.



Testiranje tehnologije VAR je uvodoma steklo v NNC Brdo, medtem ko bo prvi off-line test s produkcijskim partnerjem potekal na finalu članskega pokalnega tekmovanja.

Poskusno v sezoni 2021/22

Projektna ekipa VAR, tehnično osebje in produkcijski partnerji trenutno opravljajo oglede posameznih prizorišč in preverjajo razpoložljive kapacitete. Na tekmah v mladinskih kategorijah v sistemu VAR obenem slovenski sodniki končujejo postopek certificiranja Mednarodne nogometne zveze Fife in bodo posledično izpolnili vse formalne pogoje za sojenje v sistemu VAR, so zapisali pri NZS.



Odločitev o morebitni vpeljavi tehnologije VAR v slovenski nogomet bo sprejeta po pridobitvi mnenja Fife, slovenska zveza pa razmišlja, da bi sistem poskusno vpeljala v 1. slovensko nogometno ligo s sezono 2021/22 na posameznih tekmah, s časom pa na vseh prizoriščih, so še dodali.

