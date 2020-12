Na odprtju štadiona za SP 2022 kar 20.000 gledalcev

Nogometaši Al Sadda so se takole veselili zmage v pokalnem finalu. FOTO: Reuters

Med gosti je bil tudi Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA). FOTO: Karim Jaafar/AFP

Katarski prireditelji so včeraj slovesno odprli četrti štadion za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2022. Na spektakularnem odprtju, na katerem je bil med gosti tudi, predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA), so za test v obdobju ukrepov proti širjenju novega koronavirusa poskusno dovolili tudi vstop gledalcem. V areni Al Rajan v bližini Dohe jih je bilo 20.000.Takšna množica gledalcev na športni prireditvi je ena največjih v obdobju pandemije zloveščega virusa, le na Novi Zelandiji si je več navijačev ogledalo tekmo v ragbiju, ko so prvič sprostili stroge ukrepe. Pogoj za udeležbo na slavnostnem odprtju objekta je bil bodisi negativen test na covid-19 ali pa pozitiven test za protitelesa virusa.Štadion ima sicer 40.000 sedežev, med svetovnim prvenstvom v Katarju pa bo na njem sedem tekem. Za slovesno odprtje so na njem izvedli pokalni finale med moštvoma Al Sadd in Al Arabi (2:1). Za Al Sadd je oba gola dosegel Alžirec(v 4. in 45. minuti), za Al Arabi pa edinega Islandec(23.).Po poročanju tujih agencij so kljub napovedanim strogim ukrepom pred začetkom dogajanja opazili pomanjkanje oddaljenosti med navijači pred objektom, so jim pa varnostniki na vhodih v areno odvzeli hrano in pijačo. Ker je veljala prepoved vnosa tekočin, so nekateri ostali tudi brez priročnih razkužil v stekleničkah. Sedeži, na katerih so lahko sedeli, so bili označeni z zelenimi, prepovedani pa z belimi oznakami.V Katarju sicer počasi sproščajo ukrepe na športnih prireditvah, štadioni so lahko na tekmah domače lige polni do tretjine. V zadnjem tednu je v tej državi precej padla stopnja okuženosti, po zadnjih podatkih je bilo le slabih 38 novih okužb na 100.000 prebivalcev. Skupno bodo za SP 2022 zgradili ali obnovili osem štadionov. Doslej so dokončali več kot 90 odstotkov potrebne infrastrukture, je pojasnil vodja organizacijskega odbora