Na peklenski Bonifiki peklenska past za alpske kneze

Slovenski nogometni trojček v kvalifikacijah za konferenčno ligo bo danes igral prve tekme 2. kola. Edini domačini so Koprčani, ki bodo gostili neugodni Vaduz iz kneževine Liechtenstein, ki pa je stalni član prve ali druge švicarske lige. Trener Zoran Zeljković je prepričan, da so Koprčani sposobni premagati tekmece, toda vloge favoritov ne sprejema. Zahtevni preizkušnji z upanjem na razplet, ki jim omogoča lažjo povratno tekmo, v Romuniji in na Irskem čaka nogometaše Olimpije ter Mure. Ljubljanski tekmeci so pravzaprav Madžari, soboški pa borbeni Irci.