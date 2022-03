Za spektakel leta so na voljo še tri vstopnice

Nogometno svetovno prvenstvo, ki ga bo med 21. novembrom in 18. decembrom gostil Katar, dobiva končno podobo. Za zdaj je znanih že 29 od 32 udeleženk mundiala. Kot zadnji sta si SP priigrali Mehika in ZDA. Preostale reprezentance bodo znane junija. Žreb skupin pa bo že ta petek ob 18. uri v Dohi.

Evropa ima na voljo 13 mest na SP 2022, 12 jih je že zapolnjenih. Presenetljivo je brez nastopa ostal evropski prvak Italija, zato pa so si mesto že zagotovili branilec naslova Francija ter Nemčija, Danska, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija, Anglija, Švica, Nizozemska, Portugalska in Poljska. Zadnjega udeleženca bo Evropa dala junija po finalu dodatnih kvalifikacij med Walesom ter boljšim iz dvoboja med Ukrajino in Škotsko.

Prav vse možne udeleženke je že dala Afrika. Gana, Senegal, Tunizija, Maroko, Kamerun bodo zastopali črno celino. Pri tem je najbolj odmevala torkova uvrstitev Senegala na SP, potem ko je slednji po enajstmetrovkah izločil Egipt z Mohamedom Salahom.

Iz Azije je znana peterica, to sestavljajo gostitelj Katar ter Iran, Južna Koreja, Japonska in Savdska Arabija. Lahko pa se zgodi, da bo imela Azija še enega predstavnika. Doha bo namreč 7. junija gostila obračun Združenih arabskih emiratov in Avstralije, zmagovalec pa si bo priigral dodatne medcelinske kvalifikacije.

V teh se bo meril s petouvrščenim predstavnikom južnoameriških kvalifikacij Perujem. Iz Južne Amerike so se sicer na SP prebili Brazilija, Argentina, Ekvador in Urugvaj.

Dodatne medcelinske kvalifikacije pa bodo junija določile še enega potnika, ko se bosta med seboj pomerila predstavnik Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf), ki je Kostarika, ter predstavnik Oceanije, ki je Nova Zelandija.

Medtem ko si je mundial iz Concacafa že v torek priigrala Kanada, sta se ji danes pridružili še Mehika in ZDA.

Seznam uvrščenih držav na SP 2022:

- Evropa: Nemčija, Danska, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija, Anglija, Švica, Nizozemska, Portugalska, Poljska;

- Južna Amerika: Brazilija, Argentina, Ekvador, Urugvaj;

- Azija: Katar, Iran, Južna Koreja, Japonska, Savdska Arabija;

- Afrika: Gana, Senegal, Tunizija, Maroko, Kamerun;

- Severna in Srednja Amerika ter Karibi: Kanada, Mehika, ZDA.