Načrt za pol milijarde evrov: Messi, Haland in saniranje dolga

Iz Manchestra prihajata brezplačno Agüero in Garcia

Lionel Messi in Sergio Agüero sta dolgoletna prijatelja. FOTO: Pilar Olivares/Reuters

Erling Braut Håland je prva tarča novega predsednika Barcelone Joana Laporte. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Na španski televiziji El Chiringito TV so polemizirali o prihodnosti nogometnega kluba, ki je nedavno neuspešno poskušal (so)ustanoviti evropsko superligo, ob tem pa si je nakopičil, približno 700 milijonov evrov naj bi bilo kratkoročnih obveznosti.Glavna tema pogovora je bil domnevni dogovor novega predsednika klubapo katerem naj bi zagotovil Barceloni, s katerim naj bi odgovoril na vprašanje srednjeročne prihodnosti kluba. Španci niso navedli države, iz katere naj bi prihajal omenjeni pokrovitelj, domnevno pa naj bi šlo za Združene države Amerike.Laporta naj bi namenil sredstva za reševanje dveh izzivov: delno saniranje dolga in krepitev igralske zasedbe kluba. Prvemu solistu v katalonskem orkestrunaj bi namenil novo pogodbo – aktualna mu poteče junija –, po kateri naj bi Messi služil po 30 milijonov evrov letno.Ob tem naj bi Argentincu zagotovil konkurenčno ekipo, katere del bi bil eden od dvojicealiMessi si namreč želi ob sebi udarno moč v napadu, ki naj bi jo predstavljala prav zvezdnika PSG in Borussie Dortmund. Toda Neymar naj bi že dahnil da za podaljšanje zvestobe PSG, tako da je glavna Laportina tarča prav Håland.Ob tem bo Barcelona poleti pripeljala še dve okrepitvi iz Manchester Cityja, ki jima potečeta pogodbi. Brezplačno naj bi prišla v klub napadalec, ki je Messijev dolgoletni dober prijatelj, in štoperkar je potrdil tudi Cityjev trener