Nad novinca Blažiča tudi pariški asi Messi, Mbappe in Neymar

V nadaljevanju preberite:

Odpirajo novo sezono v francoskem nogometnem prvenstvu ligue 1. Sezona, v kateri bo imela svojega predstavnika tudi Slovenija, se ne bi mogla začeti bolje. Lyon naj bi bil prvi izzivalec Parižanov. Lyon, ki je vladal Franciji pred pojavom katarskega kapitala, je nazadnje končal na zanj klavrnem 8. mestu, kar ni nujno slabo. V novi sezoni, v katero bo krenil okrepljen, ne bo imel obveznosti v Evropi. Klub, ki ga je junija za slabo milijardo evrov kupil kapital iz ZDA, je odtlej angažiral izkušene nogometaše.

Toda težko bo sklatil z vrha Parižane. Njihov as Kylian Mbappe bo lovil peto zaporedno strelsko lovoriko (v zadnjih sezonah je zabil 33, 18, 27 in 28 golov), v majici PSG pa velja biti pozoren še na eno ime – to je 20-letni napadalec Hugo Ekitike.